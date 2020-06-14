王瑞德邀陳其邁請市民吃冰　粉絲猛喊「市長好」談補選他鬆口了！

記者洪靖宜／高雄報導

資深媒體人王瑞德在上週罷韓結束後表示，為了慶祝罷免成功，14日要在高雄駁二特區請高雄人吃冰，下午1點開始發送，民眾在烈陽下大排長龍，陳其邁一出現，支持者紛紛喊著「市長好」，搶著要簽名及握手合影，陳其邁受訪時被問到投入補選，他說，「希望有機會把我的心力奉獻給我們的故鄉。」



▲陳其邁與王瑞德、趙天麟到駁二發冰 。（圖／記者洪靖宜攝）

▲陳其邁一到場支持者紛紛喊市長好 。（圖／記者洪靖宜攝）

資深媒體人13日於臉書發文說到，「一個偉大的城市，成就於偉大的市民」，特此宣布將實踐諾言，14日下午1點在駁二藝術特區大義倉庫C8-16外請民眾吃冰，現場發送4000杯義大利冰淇淋加1000張冰淇淋券，再加碼1000支冰棒，更邀請了行政院副院長陳其邁、民進黨立法委員趙天麟2位嘉賓出場一起發送。活動還沒開始，排隊人潮就已經綿延不絕，而行政院副院長陳其邁一到場，就受到支持者熱烈歡迎，「市長好」歡呼聲不絕於耳，發冰過程不時有民眾搶著要陳其邁簽名及握手合影，還有女粉絲喊「等你喔！不要讓我失望」。

▲陳其邁一到場支持者紛紛喊市長好 。（圖／記者洪靖宜攝）

而受訪時，陳其邁被問到民進黨將在下周三(17日)徵召他投入補選，陳其邁表示，一切尊重黨內程序，這幾天加緊在盤點，包括疫情告一段落之後，如何把邊境安全的打開，把健康的工作照顧好，不然總是掛心整個疫情的控制過程，他鬆口：「在黨內程序完成後，我也希望有機會把我的心力奉獻給我們的故鄉。」

▲陳其邁受訪談高雄市長補選 。（圖／記者洪靖宜攝）

不過6月17日恰巧是前高雄市長韓國瑜的生日，陳其邁也透露自己自從罷免投票後還沒跟韓國瑜聯絡，要等他心情平復，朋友交情還是在，不會因政治折損交情，他說：「於公我跟韓市長對很多事情，看法不一樣，於私我們還是朋友，在選舉過程大家也知道我跟韓市長是君子之爭，也從未口出惡言，我想這是一個民主政治選舉過程，應做政策上牛肉辯論，我也歡迎國民黨能夠提出好的人選，對高雄也好或對台灣也好，是大家必須追求的目標，總是希望有一個熱愛高雄，也熟悉高雄的候選人，不管藍綠的政黨，只要能經過民主程序，對高雄的團結進步都有幫助。」

至於媒體追問他是否會找吳怡農來補選？陳其邁則回應：「會有很多關心高雄的年輕朋友一起來打這場選戰，我想我有點保留啦，讓我好好準備一下，時間到就會跟大家報告，拭目以待。」