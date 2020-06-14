高雄補選連動2022恐「輸破膽」？　侯友宜揭露選舉會贏的關鍵

▲新北市長侯友宜。（圖／記者楊蕓攝）

記者楊蕓／新北報導

高雄市長補選將於8月15日舉行，國民黨仍在尋求人選。對於國民黨定調人選將與2022選舉連動，國民黨副秘書長謝龍介憂心可能會一次「輸破膽」。對此，新北市長侯友宜14日受訪時強調，選舉要先不怕輸才會贏，只要面對挑戰全力以赴，不計任何成功失敗，就會贏得選戰。

國民黨文傳會主委王育敏日前表示，參考過去慣例，高雄市長補選提名人選徵召機率大，人選也會與2022高雄市長改選人選連動。不過，謝龍介認為，恐讓國民黨從2020輸到2022，高雄市長補選不能當成高市長改選的前哨戰。

對此，侯友宜14日出席新北商圈聯合行銷活動，會後受訪時表示，這次選舉非常艱困，但不要怕任何挑戰，要全面迎戰，不要先想輸，不要怕輸，一定要集合所有力量贏得高雄市人信賴，「任何願意挑戰的人選，我們都非常期待，在地、年輕、有創意、更接地氣的人勇敢站出來一起迎戰。」

對於國民黨恐一次「輸破膽」的說法，侯友宜則強調，選舉要先不怕輸才會贏，只要好好面對挑戰、全力以赴，不計任何成功失敗，就會贏得選戰。

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