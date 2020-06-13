影／新聞局粉專菊市府「彩帶高」重現　楊明州澄清：「LOVE高」有著作權限制

記者洪靖宜／高雄報導

前高雄市長韓國瑜遭到罷免後離任，但是離任不到12小時，新聞局的臉書粉絲專頁「樂高雄」12日深夜11點左右的時候，將大頭照從「樂高雄LOVE KAOHSIUNG」Logo，換成了陳菊市府時代的Logo「彩帶高」，不但引發網友們的討論，對此，代理市長楊明州解釋，因為「LOVE高」有著作權限制，僅限新聞局使用，目前新聞局仍在跟原創者協商中。

▲高雄市新聞局粉絲專頁改回「彩帶高」。（圖／翻攝自樂高雄）

▲韓市府時代的Logo被換掉了。（圖／翻攝自樂高雄）

前高雄市長韓國瑜被解職後，由高雄市政府參事楊明州出任代理市長。13日早上10點舉行宣誓就職典禮，不過就在前一天晚上，新聞局粉專「樂高雄」的大頭照，就被小編換回了陳菊市府時代的Logo「彩帶高」，也在網路上引發議論。

▲高雄市代理市長楊明州 。（圖／記者洪正達攝）

代理市長楊明州回應，兩個Logo的故事性不一樣，彩帶高是2009世運會的韻律體操，用彩帶形成一個高字，除了有在地性和知名性以外，也有故事性，所以我覺得兩個都可以。

不過楊明州也說了，「LOVE高」原創者當時只授權新聞局使用，沒有授權到各局處，所以新聞局目前在跟原創作者做協商，楊明州表示：「所以我的立場就是在這兩個月，各機關要遵守原作者的著作權，兩個其實都OK，甚至版面足夠的話，也可以兩個都可以使用，但就只有新聞局可以使用，所以新聞局還要再去創作者在做協商。」

時間對我們來說完全沒用！

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