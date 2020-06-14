不想重蹈覆轍！陳其邁透露…高雄市長敗選後「列了20個錯誤」在電腦上！

▲陳其邁至金馬賓館與高市議員座談 。（圖／記者洪靖宜攝）

記者洪靖宜／高雄報導

行政院長陳其邁14日下午現身駁二藝術特區，出席資深媒體人王瑞德請市民吃冰活動，緊接著前往金馬賓館，與在地議員進行座談會，而在場議員也不諱言指出，陳其邁輸過一次後，確實改變了很多，有徹底檢討；陳其邁本人也提到，2018年敗選後，到行政院工作時，還列出20項自己做錯或做不好的事全記在電腦上，時時刻刻提醒自己。

▲陳其邁至金馬賓館與高市議員座談 。（圖／記者洪靖宜攝）

對於即將回高雄，投入補選選戰，陳其邁結束與資深媒體人王瑞德請市民吃冰活動後，緊接著前往金馬賓館，與在地議員進行座談會，高雄市議員林智鴻會前受訪時表示，此座談會除了讓議員們各自發表對地方想法，還有對未來這兩個月要如何打選戰，提出具體建議，希望陳其邁選上市長後，能夠立刻上手，發揮他在中央的歷練。

▲高雄市議員林智鴻。（圖／記者洪靖宜攝）

不過，林智鴻也坦言：「其實人輸過一次之後，我看到他(陳其邁)有徹底檢討，親切感突然變得非常好，人氣突然變得很高，不減反增」，他認為：「其邁已經轉變，在上次敗選之後，包含網路社群的聲量，人的親切感，都已經到越來越好的狀態，我們希望未來他當選市長之後，可以好好把他畢生的功夫奉獻給高雄市民，讓高雄可以一直不斷往前進，讓市民的各項生活條件都越來越好。」

而陳其邁則說，這場座談會是來跟議員們請益，在這一年多來的紛擾，造成市政哪些重大建設發展上有延宕，甚至是青年朋友的就業問題，他透露：「2018年敗選之後，內部做了很多檢討，我記得我剛到行政院服務的時候，在電腦上就列了20個做錯的事情，或者是做的不夠好的，一項一項把問題解決，任何的問題就最怕就是丟到那邊不解決，那就會造成沉痾。」

他最後對高雄市政點出，除了要加把勁招商引資，另外重大建設像捷運路網的興建，這個都會關係到高雄能不能邁向國際化城市，還有青年就業問題，能築巢引鳳吸引投資，讓更多的年輕人在高雄能夠有一份好收入的工作，能夠照顧家人。

時間對我們來說完全沒用！

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