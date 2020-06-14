台妹進軍SOD網酸「父母心裡苦」　吳夢夢曬「媽媽私訊」打臉了...網讚爆！

▲吳夢夢是知名網紅、直播主，自稱想成為「台灣第一女優」。（圖／翻攝吳夢夢IG）

記者黃君瀚／綜合報導

知名網紅吳夢夢日前宣布，和日本最大成人影片集團SOD合作推出2版本成人影片，預計今年底至明年初完成，目前正減重特訓，絕不丟台灣人臉。消息一出卻有網友狠酸「爸媽心裡苦」，直指拍A片沒考慮到家人；她則曬出與媽媽的私訊對話打臉，一句「放心去做吧」證明至親力挺到底！

吳夢夢日前在付費社群平台Onlyfans公開進軍SOD消息後聲名大噪，近來多次在社群網站公開健身訓練菜單和執行斷食法減重，展現堅強的職業決心，畢竟這是難得和日方片商導演合作的機會，並將在日本公開發行，背負著台灣名聲的壓力，「謝謝幫我加油的人，我愛台灣！」

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譽之所至，謗必隨之。網上就有酸民留言諷刺「你爸媽心裡苦，你爸媽沒有說」，認為吳夢夢拍A片如此高調，現在更是到了全國皆知的程度，這樣特殊的「職業」無疑是對家人的傷害。

▲吳夢夢曬出與媽媽的私訊對話，打臉酸民。（圖／翻攝PTT）

對此吳夢夢展現高EQ，曬出一張與母親的FB私訊對話，證明家人是最堅強的後盾，始終力挺她選擇的職業，「靠自己賺錢，沒什麼丟臉的，只是覺得你太強了吧？」「你也太紅了吧！」「放心去做吧！要做就做到最好最紅的！」她也補充，老家是在陽明山上開感恩麵店。

網友看了訊息多獻上滿滿的祝福與鼓勵，「每人道路不同，希望你工作順遂」、「媽媽好厲害」、「要當明星真的不好當，幫推」、「推妳正面回應的勇氣，希望妳順順利利」、「真的打從心裡上支持妳，台灣也該有個人出頭了」、「覺得你真的很棒很勇敢」、「別給自己太多壓力，你只代表自己，媽媽很開明耶！」