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吳夢夢現身PTT！結束3題材「腿合不起來」日拍6hrs↑　曝下一步：考慮整型

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▲▼吳夢夢。（圖／翻攝自吳夢夢IG）

▲吳夢夢現身PTT回文。（圖／翻攝自吳夢夢IG）

網搜小組／鄺郁庭報導

台灣網紅、AV演員吳夢夢日前宣布進軍SOD，9日凌晨她才在IG發文曝拍片進度，直說「鄉民的指教我都會看」，身為資深鄉民的她今（11）日更現身PTT，親自回文感謝大家指教，並稍微透露拍攝情況、主題，以及身心狀態和接下來要做的事，認為不管圓夢成果如何，都會盡力迎戰，高EQ和樂觀態度備受肯定。

吳夢夢11日在PTT的sex板上回文，說她很認真地看完所有人的意見，說這次是台灣攝影團隊主動找她、詢問合作意願，她其實為了圓夢，一聽到是SOD發行，和男友溝通好之後就馬上答應。接著夢夢透露，她前幾天都沒回PTT，是因為才剛結束好幾天的拍攝，有三天拍攝時間更超過6小時，題材包包括新聞播報、尾隨、外送員，笑說現在大腿還合不起來。

請繼續往下閱讀...

▲吳夢夢。（圖／翻攝自吳夢夢IG）

▲吳夢夢在IG發限時動態，說網友的指教她都會看。（圖／翻攝自吳夢夢IG）

接著談到大眾都更看重的外表部分，夢夢說她都有抽空去健身房，也努力計算飲食總熱量跟減碳水化合物，「要一個月減到符合大眾審美幾乎不可能XD，我希望的也只有符合自己的審美。」另外，多虧曝光率增加，她也接到整型的業配，會考慮抽脂跟自體補胸，但沒有想動五官，「普歸普，現在看鏡子還算順眼。」

她指出，這次拍的作品會是台灣攝影團隊／日本AV監製／日本發行，不過要等到疫情結束、台灣放行日本人來台才能開拍，承諾在那之前她會好好調整體態，也會多看片揣摩，「我最愛的女優是吉川愛美，最想成為的是彩美旬果，不過我跟她們倆等級都差非常多就是了哈哈哈！」

離「台灣第一女優」夢想更近，最後吳夢夢還說，不管最後圓夢成果如何，會不會慘不忍睹、讓所有準備看笑話的人如願，她都會盡力調整好狀態迎戰，「因為沒有努力，沒有盡力，都沒資格怪自己不夠幸運。」高EQ態度讓網友紛紛留言打氣，「神串留名！加油」、「PTT唯一女優。鄉民給推」、「看完我淚滴下來了，好勵志的女優夢想故事，不愧以夢為名。」

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