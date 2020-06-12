台灣網紅「本尊帳號」自爆上空無碼照！　推文透露舉辦「感謝祭」意願

▲吳夢夢現身PTT回文。（圖／翻攝自吳夢夢IG）

記者葉國吏／綜合報導

在SWAG闖出名號、AV演員吳夢夢日前宣布進軍SOD，9日凌晨她才在IG發文曝拍片進度，直說「鄉民的指教我都會看」，身為資深鄉民的她今（11）日更現身PTT，親自回文感謝大家指教。面對鄉民的推文，吳夢夢也不厭其煩的回覆，文末更是分享大尺度無法上空照造福鄉民。

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▲▼吳夢夢用新帳號發文，文末貼出一張上空無碼照給鄉民。（圖／翻攝批踢踢，下同）

吳夢夢11日在PTT的sex板上回文，說她很認真地看完所有人的意見，說這次是台灣攝影團隊主動找她、詢問合作意願，她其實為了圓夢，一聽到是SOD發行，和男友溝通好之後就馬上答應。接著夢夢透露，她前幾天都沒回PTT，是因為才剛結束好幾天的拍攝，有三天拍攝時間更超過6小時，題材包括新聞播報、尾隨、外送員，笑說現在大腿還合不起來。文末還附贈一張大尺度上空照給鄉民。

▲▼吳夢夢回覆鄉民推文。

對於吳夢夢親自發文，許多鄉民朝聖推文，有鄉民發現吳夢夢的ID有效文章只有一篇，詢問「這是本尊帳號嗎？」吳夢夢則解釋因為上一個帳號是用買的，結果被盜帳號就再也登不進去。

另外也有鄉民推文詢問是否會舉辦感謝祭？對此吳夢夢則說「木(沒)有 我沒交男友之前在swag辦過了，最後抽出來的人還硬不起來，我問他原因，他說我不是他的菜。再也不辦了！」