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台灣妹拍SOD！日本人一搜「這麼肥」失望了　吳夢夢秀高EQ：只怕丟台人的臉

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▲▼吳夢夢。（圖／翻攝自吳夢夢IG）

▲吳夢夢再度現身PTT回文。（圖／翻攝自吳夢夢IG）

網搜小組／鄺郁庭報導

台灣網紅、AV演員吳夢夢因為拍成人影片躍上新聞版面，日前更宣布進軍SOD，不只引起台灣人注意，日本網友也紛紛熱議。就有鄉民在PTT上表示，他的日本網友聽說有台灣AV女優要跟日本公司合作，興沖沖跑去找照片，結果大所失望地問他「為什麼台灣的AV女優這麼肥？」貼文釣出夢夢本人回文，高EQ回覆被讚爆。

PTT上12日有鄉民發文問卦「日本人: 為什麼台灣的AV女優這麼肥？」說日本網友找到圖後，發現該位女優體重超過60KG，整個大失所望，就問原PO為什麼台灣的AV女優體重這麼重，「難道台灣人都不喜歡橋本有菜和天使萌這種可愛型的女優嗎？」

請繼續往下閱讀...

貼文雖然沒有指名道姓，但符合「要在日本發片」條件的台灣AV女優，目前只有吳夢夢一人，就有其他網友紛紛留言為她抱不平，「日本的AV女優也不瘦啊」、「日本肥的也很多啊！」

▲▼吳夢夢。（圖／翻攝自吳夢夢IG）

▲有網友為夢夢說話，認為日本也有很多肉感女優。（圖／翻攝自吳夢夢IG）

面對這樣的批評，吳夢夢本人在PTT親自回文，說她最近在斷食，雖然身體不太舒服，還是決定要回文。夢夢首先指出，去年12月新聞報出之後，她就有到韓國抽脂，但韓國醫生說她內臟脂肪太高，不是抽脂就能解決的事。

「後來鄉民遺忘我，我也就快樂的遺忘自己是個胖子的事實」，畢竟她在前一個影片平台上，還是有客群喜歡她這一型；外加男友也喜歡65-75公斤的她，不斷吹捧跟肉感的她做愛有多舒服、屁股多好撞，也就沒有太在意體重。

接著夢夢表示，從前平台離開後，她自己出來拍攝、販賣作品，自己行銷、面對廠商和廣告置入的業主，也自己決定未來走向，到台灣拍社團隊找她在SOD發型作品，算算時間可能年底或明年初發行，「所以我還有一點時間可以減，儘管我教練們說不用著急（重訓/拳擊），但我還是很焦慮。」

台灣女孩「進軍SOD」發片（圖／翻攝吳夢夢推特）

▲夢夢承認自己相當焦慮，擔心丟了台灣人的臉。（圖／翻攝吳夢夢推特）

吳夢夢坦承，進軍SOD的新聞報出之後，她每一天都很害怕，擔心自己像網友說的「自己快樂的圓了夢，但給台灣丟了臉」，所以把飲食的食量調整到更低，重訓的時間和組數提高、降低訓練重量。

而先前有接到整型業配的她則決定做自己，「目前應該不會整型……期望我第一片就吃下整型市場的大家要失望了」，因為怕動刀之後，恢復期會水腫，或恢復期不能拍，「況且我根本不可能走偶像路線，本質就只是肥宅。」

最後夢夢結論中表示，如果7、8月就可以開拍，她有信心可以60公斤迎戰，如果8到12月才拍，她認為自己還可以到55公斤，但不可能再瘦下去，因為瘦的話同時胸部也會縮水，胸部比例也會變很醜，「謝謝幫我加油的人，我愛台灣！」她也在留言處直說，「希望台灣人能不覺得我丟臉……日本人怎麼想我不太在意。」

看到貼文後，不少網友紛紛大推夢夢的高EQ，「妳選了條不是這麼輕鬆的路，加油」、「PTT終於要出一個鄉民女優了」、「千萬不要整型」、「做自己想做的事，給推」、「追逐夢想很棒啊！在嘴的人實在關他們屁事，加油」、「感覺EQ高，加油」、「太猛了，本人來發文就是推」、「人生只活一次，妳做到很多人做不到的事情，推推。」

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