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北京日本料理店停售鮭魚　「放題餐廳」顧客退訂情況最嚴重

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▲▼北京鮭魚下架。（圖／記者任以芳攝）

▲鮭魚原是北京生鮮賣場的熱門商品。（圖／記者任以芳攝，下同。）

記者蔡紹堅／綜合報導

北京連兩日新增新冠肺炎確診病例，新發地市場的鮭魚砧板還被驗到病毒反應，各大超市都緊急將鮭魚下架，連日本料理店也停售鮭魚產品，導致一些「放題（吃到飽）餐廳」湧現顧客退訂潮，生意受到嚴重衝擊。

根據《北京青年報》報導，北京的松子日本料理、江戶前壽司、和彩放題、德川家等日料品牌均已緊急下架鮭魚及鮭魚相關產品，店內再度加強防控工作力度。

德川家日本料理店在北京有14家連鎖分店，從13日中午起暫停銷售鮭魚及相關菜品，一位工作人員透露，他們的鮭魚是直接從機場入關，並有相應的檢測報告，目前除了鮭魚外，其他刺身（生魚片）類產品還在供應，雖然有小部分顧客退訂，但前來用餐的客人來了也會點其他菜品。

▼北京新發地市場緊急休市，外圍有大批公安看守。

▲▼ 北京新發地海鮮市場。（圖／記者任以芳攝）

江戶前壽司創始人姜炳昇指出，目前江戶前壽司已經緊急下架了鮭魚及相關產品，重新加強門店消毒及防護工作，門店經營受到較大影響。

和彩放題創始人王輝表示，和彩放題也已經緊急下架了店內的全部鮭魚產品，並且對門店加強消毒工作，因此次事件和彩放題旗下門店退訂情況嚴重，對經營剛有起色的門店造成十分嚴重的影響。

村上一屋在北京有30家門店，店員表示，目前門店的鮭魚產品從昨晚開始已經暫停售賣，線上平台及線下門店均無法點單，「店內的鮭魚都是公司從京深海鮮市場集體採購後配送到各門店，我們都是整條鮭魚送到門店，由店內再進行分割，這幾天疫情原因所以從昨天開始不再進貨了。」

此外，《ETtoday新聞雲》記者13日也親自造訪了幾家生鮮賣場，發現海鮮區確實已經找不到鮭魚商品，店員向記者透露，「市場鮭魚砧板發現病毒的消息傳出後，賣場就已連夜將鮭魚產品下架，未知何時恢復販售。」

▼鮭魚快速從北京各大超市下架。

▲▼北京鮭魚下架。（圖／記者任以芳攝）

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