北京鮭魚大下架！專家：海鮮不太可能傳染病毒　但建議暫時別生吃

▲北京的超市快速將鮭魚商品下架。（圖／記者任以芳攝）



記者蔡紹堅／綜合報導

北京「新發地市場」多名員工被確診新冠肺炎，切割鮭魚的砧板上出現陽性反應，北京各賣場都連夜將鮭魚商品下架，許多人也擔憂鮭魚成為傳染途徑。對此，香港大學病毒學專家、醫學教授金冬雁表示，海鮮不太可能作為一種傳染源，因為魚類是低等生物，傳染病毒給人的情況幾乎沒發生過。

根據《中國新聞周刊》報導，北京市衛生健康委新聞發言人高小俊表示，新發地市場有40件環境陽性樣本來源，有的來自鮭魚砧板，有的不是。新發地市場董事長張玉璽則說，相關部門抽檢時從切割進口鮭魚的砧板檢測到了新冠病毒，而該產品的貨源來自京深海鮮市場。

▼ 北京新發地市場緊急封閉。

香港大學病毒學專家、醫學教授金冬雁指出，海鮮不太可能作為一種傳染源，因為魚類作為低等生物，魚類病毒傳染給人的情況幾乎沒有發生過，而且現在沒有證據表明病毒能夠在魚身上複製，「也就是說鮭魚本身作為病毒載體的可能性是非常小的。」

根據《第一財經》報導，一名病毒學家表示，新冠病毒的宿主為哺乳類動物，鮭魚及海鮮不是新冠病毒的宿主，不會感染病毒，體內不會潛伏新冠病毒，但是表面可能會因為環境而存在病毒。

病毒學家指出，由於進化距離太遠，在人肺的病毒一般不會傳染給魚類，魚類鰓上的病毒也不可能傳染到人，還有一個重要的地方，魚類是變溫動物，人類是恆溫動物，病毒要穿行在不同溫度的動物中很不容易，目前全世界還沒有發現人類與魚類共患的病毒疾病。

▼生鮮超市的鮭魚廣告。



科信食品與營養信息交流中心副主任鍾凱博士則建議，因為不知鮭魚等海產上的病毒來自哪裡，最好暫時不要生吃鮭魚，煮熟後食用是最安全的。

江蘇省疾控中心主任汪華說，發生這樣的疫情並不意外，出現這些所謂無症狀感染者，說明肯定有傳染源，現在進口海產品是否被污染也還沒有弄清楚，還需要進一步調查。

汪華並強調，在全球疫情仍在持續的大環境下，國內突然出現感染者也是正常的，關鍵是要及時監測到，「這方面北京做得很快，而且現在後續的追踪、檢測都能跟上，能篩查出來就是好事。」

▼ 新發地市場外有大批保安、武警。