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疫情亮黃燈！　北京西城、豐台多地升級「中風險地區」

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記者陳政錄／綜合報導

因應新發地市場疫情存擴散風險，北京連續56天無本土病例紀錄被打破後，通報此波中首個病例的西城區月壇街道，於今天下午率先將疫情風險等級，升級為「中風險」，是北京第一個調整風險等級的地區。而後，包括豐台區西羅園壇街道、花鄉（城區）鄉兩地，也在稍早跟進調升風險等級。

▲北京,新冠肺炎,新冠病毒,地鐵,口罩。（圖／路透社）

▲北京有地方因此波新發地關聯新冠疫情，調整風險等級。（圖／路透社）

大陸國務院查詢系統顯示，北京西城區月壇街道疫情風險等級，目前已升級為中風險地區。而後，在6月13日下午5時許，北京市豐台區西羅園壇街道、花鄉（城區）鄉兩地，也被升級為疫情中風險地區。​​​​ ​​​

在此之前，北京朝陽區曾在4月時因出現本土病例，被調整為當時全中國大陸唯一的疫情高風險地區；而後，朝陽區在4月30日調整為低風險後，北京共16個區維持了連續45天，皆為疫情低風險地區。

▲▼北京西城區月壇街道率先調整疫情風險等級。（圖／取自大陸官方疫情風險查詢小程序）

▲北京西城區月壇街道率先調整疫情風險等級。（圖／取自大陸官方疫情風險查詢小程序）

目前，北京已有包括朝陽區、豐台區、西城區等多個地方，開始排查14天內，曾經去過豐台區新發地海鮮批發市場的人員。

在此波疫情中，北京11日通報的首例本土確診案例，就是居住在北京西城區月壇街道的唐姓男子，他近兩周內無出境、湖北接觸史，但曾經在6月3日，到豐台區新發地海鮮批發市場採購。

綜合大陸國家衛健委、北京市疾控中心資訊，北京市11日、12日、13日分別的通報1、2、6例本土新冠肺炎確診病例，均與豐台區新發地市場有關；另今天上午第一批大規模新冠病毒核酸檢測出爐，新發地市場關聯人員中，增加45例咽拭子陽性，海淀一批發市場也出現一名有新發地接觸史的新冠核酸檢測陽性案例。

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