　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

美研究：新冠病毒可能突變　傳染力更強「容易進攻人類細胞」

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲印度驚傳有數十名護理師在缺乏保護性裝備下對有症狀患者進行檢測，感染新冠病毒。(圖／路透）

▲新冠肺炎疫情仍未平息。(圖／路透）

記者丁維瑀／綜合報導

美國佛州斯克利普斯研究所（Scripps Research Institute）科學家相信，新型冠狀病毒（COVID-19）可能已發生突變，使其變得更有傳染力。專家目前呼籲進行更多研究。

CNN報導，斯克利普斯研究所學者認為，此種突變會影響棘狀蛋白；這是病毒外部的一種結構。協助領導這項研究的病毒學家崔海勻（Hyeryun Choe，音譯）透過聲明表示，「在我們使用的細胞培養系統中，這種突變的病毒比那些沒有突變的更具傳染力。」

研究人員表示，還需要進行更多研究，來釐清病毒的改變是否影響疫情的傳播。但至少一名未參與研究的學者表示，病毒可能已經發生變化，這或許能解釋為何美國與拉丁美洲有大量的感染病例。

世界衛生組織（WHO）本周則說明，目前在新冠病毒發現的變異狀況，不會影響正在發展中的疫苗功效。世衛上周還提到，突變沒有讓病毒變得更容易傳播，也不會使其更容易引起嚴重疾病。

崔海勻與同事執行一系列的實驗，結果顯見一種名為D614G的突變讓病毒有更多刺突（spikes），並讓刺突更加穩定；使得病毒更容易進入細胞。隨後研究人員將結果發表於BioRxiv，代表這項研究未經其他相同領域的專家審查。

崔海勻以及同仁也將結果寄給病毒學家哈塞爾廷（William Haseltine）。哈塞爾廷相信，這些結果說明了為何新冠病毒在美洲很容易傳播，「這很重要，因為它證明病毒可以改變，改變（對病毒）有利，這也可能對我們不利。」

►美患者住院62天「收到181頁天價帳單」　他差點噴光110萬美元

►防疫期間也要一樣美麗！

►二手票券豐富你的生活～

ET快訊
凱道號召2千人只來「一些人」　白狼讚許崑源、顏清標：最有骨氣
健保差額醫材爭議有「初步共識」　陳時中：8月上路先暫緩
破門見床上躺裸男！還被妻笑早洩人夫崩潰…她加碼曝「連3劈真相
快訊／新竹機車猛撞小客車！騎士「遭捲入車底」滿地血命危
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

全球將震驚！孟晚舟被捕前加國機密報告示警　律師：證明她是受害者

女兒哀求讓男友作客　飢渴母「勾引水槽激戰」才說裝沒事…月經竟沒來糗大！

廂型車停1個月傳惡臭無人管...停車場報警驚見「毛巾+膠帶」捆男屍！

她改嫁竟「直接吃掉7歲繼子」　13年後舉驗孕棒報喜…貼今昔對比照前夫崩潰！

美研究：新冠病毒可能突變　傳染力更強「容易進攻人類細胞」

SOD都是真的？35歲美魔女爬上小15歲繼子的床　肚子被搞大嗨喊：我懷孕了

非洲淪疫情新熱點！「10萬暴增至20萬」　只花18天確診數翻倍

首例！男子「上班太無聊」崩潰...怒告公司「獲賠134萬」

廚房傳惡臭驚見不知名腐屍！同居姊失聯...65歲婦伴屍多日：我想保持沉默

下個梅克爾？傳幕僚頻勸川普「裁減駐韓美軍」...韓國防部：尚未證實

小甜甜牽魂牽錯人　面目猙獰看到鍾欣凌「怎麼變那麼胖」

中橫臨37便道「大崩山」全線中斷 巨石砸落面前...工程人員急喊撤退

下周油價將連7漲！　專家預估95汽油創「3個月新高」

輪椅夫妻要求插隊看診不想等　醫護被罵哭仍全程安慰：辛苦了

陸版《你是我的命中注定》復刻經典一夜情　男主更有擔當：我要這個孩子，我要他！

陳芊芊喪禮從棺材爬出來　少君圓房後..大白天「情不自禁」

光換加熱棒沒用！師傅良心清理　熱水器「剉冰式」挖出一整袋水垢！

一生一次！日環食6/21登場 嘉義觀賞「上帝金戒指」最有感

丁噹再拚女團選秀！飆《我是一隻小小鳥》　經紀公司CEO給低分：唱太好不適合

起駕！大甲媽首次6月遶境進香　上萬信徒一片白「戴口罩跟隨」

全球將震驚！孟晚舟被捕前加國機密報告示警　律師：證明她是受害者

女兒哀求讓男友作客　飢渴母「勾引水槽激戰」才說裝沒事…月經竟沒來糗大！

廂型車停1個月傳惡臭無人管...停車場報警驚見「毛巾+膠帶」捆男屍！

她改嫁竟「直接吃掉7歲繼子」　13年後舉驗孕棒報喜…貼今昔對比照前夫崩潰！

美研究：新冠病毒可能突變　傳染力更強「容易進攻人類細胞」

SOD都是真的？35歲美魔女爬上小15歲繼子的床　肚子被搞大嗨喊：我懷孕了

非洲淪疫情新熱點！「10萬暴增至20萬」　只花18天確診數翻倍

首例！男子「上班太無聊」崩潰...怒告公司「獲賠134萬」

廚房傳惡臭驚見不知名腐屍！同居姊失聯...65歲婦伴屍多日：我想保持沉默

下個梅克爾？傳幕僚頻勸川普「裁減駐韓美軍」...韓國防部：尚未證實

回家見陌生男「穿1條內褲」與老婆獨處！他頭頂綠光四射…小王瞎辯：天氣太熱

高雄名醫住宅惡火5死　消防鑑定「電氣因素」釀禍可能性最高

好市多vs.全聯哪個省？網點出「關鍵選擇」：超划算的

調皮飼主放「剃毛音效」整愛犬！　下秒悲劇網笑瘋：吉娃娃之光

全球將震驚！孟晚舟被捕前加國機密報告示警　律師：證明她是受害者

李現爆交往《乘風破浪的姐姐》參賽女星！　她拿出手機「被觀眾發現亮點」回應了

朱立倫揭「內心有許多感慨」：台灣不為政治操作而操作會進步更快

中職／有球迷看會興奮一點　陳俊秀手感回溫盼延續

約摩鐵「網妹只圍一條巾」　他拍邪惡視角：花了3千！ 萬人笑曝注定單身

搶不到PS4悠遊卡！他轉念「自製裸裝版」超悲劇　網曝捷徑：幹嘛這麼搞剛

日高中妹「驚人發育」勾魂老司機 海邊受訪照求神人...本尊被神出了

國際熱門新聞

拒捕男突然吃自己的肉　32分鐘後死亡

不是冷氣　中、美專家揭：第1耗電是「它」

「4m大王烏賊」陳屍南非海灘　

川普撂狠話「退出WHO」　14天後譚德塞直接打臉

YouTuber街頭實測「3千換點點露出」　正妹0思考直接脫

網紅女模示範繫安全帶，全身沒穿

性教育影片　AV男女優親自上門教

歌王染疫吐血亡...數百粉絲墓園激動搶屍！

100辣妹24hrs伺候「瘋狂激戰」小處男回味爽到淚崩

男「上班太無聊」崩潰...怒告公司獲賠134萬

人妻與住持「雙修」...綠帽夫見交纏畫面崩潰

比特犬咬死主人　居民籲立法禁養

日本自民黨提議　台灣應列優先鬆綁入境名單

新冠759萬確診　巴西疫情成全球次高國家

更多熱門

相關新聞

疫情亮黃燈　北京西城調整風險等級

疫情亮黃燈　北京西城調整風險等級

因應新發地市場疫情存擴散風險，北京連續56天無本土病例紀錄被打破後，通報此波中首個病例的西城區月壇街道，於今天下午率先將疫情風險等級，升級為「中風險」，是目前北京第一個調整風險等級的地區。

非洲淪疫情新熱點！18天「10萬確診暴增至20萬」

非洲淪疫情新熱點！18天「10萬確診暴增至20萬」

北京日料店停售鮭魚　放題餐廳湧退訂潮

北京日料店停售鮭魚　放題餐廳湧退訂潮

日北九州爆群聚感染　6小學生「一起下課」接連染疫！

日北九州爆群聚感染　6小學生「一起下課」接連染疫！

專家：鮭魚不太可能傳染新冠病毒

專家：鮭魚不太可能傳染新冠病毒

關鍵字：

新冠肺炎病毒突變北美要聞

讀者迴響

發燒話題

許崑源 金正恩 颱風即時 吳朋奉 羅志祥 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

阿翔Tag經紀人：可以幫我說生日快樂嗎

被罵下面鬆　蕾菈黑底白字回應了

店員認出偶像　忍不住「騎上去」

獨／高雄某高中　畢業紀念冊「滿滿露點照」

埔里女警正到爆！違規男想加LINE

宜蘭老公性虐求歡「鐵管戳下面」人妻肚破慘死！

拒捕男突然吃自己的肉　32分鐘後死亡

月薪4萬買「1000萬房」問頭期款準備多少？

2萬4請婚攝！婚禮照「走地獄諧星風」

消基會點名4款醬油標示不符！最高恐罰300萬

高雄校園上呼吸道群聚感染！指揮中心回應

高雄學校一個班級15學生「上呼吸道症狀」　衛生局採檢送驗

霍建華「胸口藏超閃亮點」網放大笑了

黑衣人打大甲媽執士團　毆打影曝

老公去大陸工作　她收1支片淚崩

更多

最夯影音

更多
小甜甜牽魂牽錯人　面目猙獰看到鍾欣凌「怎麼變那麼胖」

小甜甜牽魂牽錯人　面目猙獰看到鍾欣凌「怎麼變那麼胖」
中橫臨37便道「大崩山」全線中斷 巨石砸落面前...工程人員急喊撤退

中橫臨37便道「大崩山」全線中斷 巨石砸落面前...工程人員急喊撤退

下周油價將連7漲！　專家預估95汽油創「3個月新高」

下周油價將連7漲！　專家預估95汽油創「3個月新高」

輪椅夫妻要求插隊看診不想等　醫護被罵哭仍全程安慰：辛苦了

輪椅夫妻要求插隊看診不想等　醫護被罵哭仍全程安慰：辛苦了

陸版《你是我的命中注定》復刻經典一夜情　男主更有擔當：我要這個孩子，我要他！

陸版《你是我的命中注定》復刻經典一夜情　男主更有擔當：我要這個孩子，我要他！

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面