美研究：新冠病毒可能突變　傳染力更強「容易進攻人類細胞」

▲新冠肺炎疫情仍未平息。(圖／路透）



記者丁維瑀／綜合報導

美國佛州斯克利普斯研究所（Scripps Research Institute）科學家相信，新型冠狀病毒（COVID-19）可能已發生突變，使其變得更有傳染力。專家目前呼籲進行更多研究。

CNN報導，斯克利普斯研究所學者認為，此種突變會影響棘狀蛋白；這是病毒外部的一種結構。協助領導這項研究的病毒學家崔海勻（Hyeryun Choe，音譯）透過聲明表示，「在我們使用的細胞培養系統中，這種突變的病毒比那些沒有突變的更具傳染力。」

研究人員表示，還需要進行更多研究，來釐清病毒的改變是否影響疫情的傳播。但至少一名未參與研究的學者表示，病毒可能已經發生變化，這或許能解釋為何美國與拉丁美洲有大量的感染病例。

世界衛生組織（WHO）本周則說明，目前在新冠病毒發現的變異狀況，不會影響正在發展中的疫苗功效。世衛上周還提到，突變沒有讓病毒變得更容易傳播，也不會使其更容易引起嚴重疾病。

崔海勻與同事執行一系列的實驗，結果顯見一種名為D614G的突變讓病毒有更多刺突（spikes），並讓刺突更加穩定；使得病毒更容易進入細胞。隨後研究人員將結果發表於BioRxiv，代表這項研究未經其他相同領域的專家審查。

崔海勻以及同仁也將結果寄給病毒學家哈塞爾廷（William Haseltine）。哈塞爾廷相信，這些結果說明了為何新冠病毒在美洲很容易傳播，「這很重要，因為它證明病毒可以改變，改變（對病毒）有利，這也可能對我們不利。」

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