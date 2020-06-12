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對韓國瑜很失望！黃捷嘆「完全沒反省」：卸任還在散播仇恨

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▲▼黃捷回應。（圖／記者洪靖宜攝）

▲黃捷。（圖／記者洪靖宜攝）

記者邱茀濱／綜合報導

高雄市長韓國瑜被罷免後，韓粉發動「報復式罷免」，目前「鳳山清捷隊」連署罷免黃捷的連署書已突破1.6萬份。對此，高雄市時代力量議員黃捷直言，其實對韓國瑜非常失望，直到卸任的當天，還留下許多仇恨給高雄，完全沒有反省到底做錯了什麼。

黃捷上《三立》談話節目「94要客訴」回應被罷免的議題。針對桃園市議員王浩宇收到恐嚇信件，甚至收到兩顆子彈，黃捷透露自己也有類似的經驗，但是目前都沒有實體的物品，「之前是收過冥紙，過去一年以來也收過蠻多次的恐嚇信，所以就沒有特別跟大家分享，類似的一直都有收過，最近私訊也是蠻多的」。

主持人問及「那最讓你害怕的內容是什麼？」黃捷回應稱，「最讓我害怕的是有提及家人」，並舉例像是「連妳家人也都要一併報復、威脅」，她認為這樣的舉動就過分了，拜託不要牽連別人的家人，「這真的很沒有人性」。

至於，罷捷團體聲稱離第二階段的門檻不遠，有信心下週就能送件，主持人提問「會不會擔心被罷免？」黃捷則回說，「擔心是不至於」，並解釋罷捷團體目前第一階段都還沒有送交選委會，即便現在簽了很多提案單，到時候二階都還是要重新連署。

黃捷續指，罷免團體即便現在很積極要把二階人數湊滿，到時候還是要換為二階連署書的版本，並不是拿第一階段就可以直接去送，特別提醒韓粉要注意格式的部分，例如「鳳山的鳳要寫繁體」。

黃捷也透露，其實她一直都很尊重韓粉，也不希望高雄到現在還要挑起對立，也坦言對韓國瑜很失望，直到昨天卸任了，還是留下很多仇恨給高雄，也讓局處首長們上台把高雄人罵一頓，「好像真的沒有反省到自己到底做錯了什麼」。

▲▼ 韓國瑜。（圖／ETtoday攝影中心）

▲韓國瑜。（圖／ETtoday攝影中心）

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