8月15日辦高雄市長補選遭批「畜生」　中選會怒了：依法提告！





▲中選會表示駁斥假消息。（圖／中選會提供）

記者袁茵／台北報導

中選會12日公告，高雄市長補選將於8月15日舉辦，遭國民黨文傳會主委王育敏砲轟，壓縮在野黨準備時間，還有網友怒嗆「畜生」。對此，中選會強調，這嚴重損傷選務機關聲譽，予以譴責並嚴正駁斥，且定依法提告！

中選會12日晚間表示，有網友指稱，「最遲9月12日補選，結果決定8月15日。就算是必贏之戰，忠犬會還是無法克制自己做為看門狗的畜生本質。還有臉說是因為颱風所以設緩衝期呢。」該網友的不實言論已嚴重損傷選務機關聲譽，打擊盡心盡力依法辦理選務的全體工作人員，中選會予以譴責並嚴正駁斥，且定依法提告。

中選會說明，依公職人員選舉罷免法規定，應於3個月內（即9月11日前）辦理補選，且選務能量、疫情防治與颱風期的因素，依法預留緩衝期等綜合考量下，經全體委員合議決定投票日期。

中選會指出，該會是依據法律，超出黨派之外，而獨立行使職權選務機關，行事定符中選會組織法第5條之規範，網友用惡意言詞污衊中選會，涉及侮辱官署，定會依法提告。

中選會再次指出，此類不實訊息無論是捏造者或散布者均已構成出於惡意、虛偽假造、造成危害的法定要件；捏造者及散布者均有惡、假之不法意圖外，其虛構內容不僅悖離既有選務法令規範，也與選務標準作業程序不符，同時又損及選務機關的信譽及意圖影響選務公正性，必須予以嚴正駁斥及究責。

中選會更表示，對此類捏造者或散布者，將依社會秩序維護法及刑法如妨害名譽、侮辱公署等罪之規定，予以究責到底。