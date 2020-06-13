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養豬產業結構20年沒動過！活體豬載來載去怕病…業者嘆運作方式落後

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▲▼豬。（圖／資料照）

▲業者感嘆台灣養豬產業結構20幾年沒動過。（圖／資料照）

記者許展溢／台北報導

23年前台灣爆發口蹄疫疫情，導致相關產業經濟損失達1700億多元，更喪失豬肉外銷市場。世界動物衛生組織（OIE）預計15日公布台灣將成口蹄疫非疫區，但對比過去豬隻在養數量，現在一半都不到，有業者感嘆，產業結構已20幾年沒動過，農民也沒辦法，除非政府下令改變。

農委會資料顯示，口蹄疫爆發前台灣養豬戶數25357場，產值達886億元，占農業產值20%以上，年外銷日本500至600億元。農委會副主委黃金城說，20多年前台灣養了1200萬頭豬，但現階段的台灣在養量只有540幾萬，豬肉主要以供應國內為主。

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▲台南市動保處人員執行運豬車輛加裝即時追蹤系統（GPS）稽查及勸導。（圖／記者林悅翻攝）

▲不少業者認為，活體豬載到外縣市賣容易染病。（圖／記者林悅翻攝）

台灣養豬青年聯盟理事長郭嘉育指出，現在和以前的飼養環境最大不同是「設備規格」和「原物料」，如採密閉通風式，原物料配方概念朝可以增進生長，或是品種改良等全方位模式。不過，現在還是有很多養豬方法非常傳統，如一大堆人在用廚餘養豬，增加傳染病風險。

郭嘉育指出，口蹄疫發生後很多養豬場關了，沒辦法再出口，養豬產業全變內需，但台灣現在就算不是口蹄疫非疫區，也無法製造這麼多頭豬，主要是現代法規門檻高，不是人人都可辦到，只有有能力的業者可以做增養動作，即便業者想出口，因牽涉國與國間經濟利益考量等困難點，不是想去哪就去哪，還是要期待政府協助，要真正的外銷，還需要一大段時間。

▲▼過年,年節採買,豬肉,豬價,量販店,超市,國產豬肉,消費者,肉品。（圖／記者李毓康攝）

▲▼郭嘉育說，溫體豬肉通路到現在合不合時宜都是一個很大爭議點。（圖／記者李毓康攝）

▲過年,年節採買,豬肉,豬價,溫體豬肉,溫體屠宰,瘦肉精,傳統市場。（圖／記者李毓康攝）

不過，郭嘉育感嘆說，台灣養豬產業結構，已經20年沒動過，必須跟上腳步才有機會改變，如溫體豬肉通路到現在合不合時宜都是一個很大爭議點，還有屠宰方式、防疫等都沒變過，尤其豬怕病，以先進飼養方式來看都要做改變。還有，現在豬隻以「活體方式」運到北部或其他縣市賣，應改為在地屠宰、生鮮冷藏冷凍方式處理，但這是政府長期運作方式，要改善除非下令，否則農民辦不到。
 

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