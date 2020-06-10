農委會送500萬張250元消費券！每人可輸入3組ID…索取方式曝

▲楓樺台一休閒農場。（圖／記者簡仲豪攝）



記者許展溢／台北報導

後疫情時代，暑假將到來，不少國人已規劃出遊。農委會為帶動農業旅遊消費，將提供民眾每張250元的農業旅遊抵用券（農遊券），向《ETtoday新聞雲》透露，這次要送出500萬張，鼓勵全民走出戶外，可到全台至少3千多間休閒農場、餐廳、酒莊和茶莊等景點，好好放鬆一波，預計最晚6月底前推出。

農委會表示，台灣有許多特色及優良景點，很希望鼓勵大家多走到開闊環境，享用在地食材料理，和美麗景色。目前掌握3千多家業者，近期將配合區域，陸續召開現場、線上說明會，讓業者了解活動目的，最大原則是「賣農業」，能夠有固定據點、時間，讓民眾方便一查就有，希望愈多業者加入愈好。

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▲▼梅居休閒農場。（圖／記者彭懷玉攝）



農委會說明，250元消費折扣券採電子式，會開設疫情專區，民眾只要上網登入自己的身份字號和手機號碼，就會取得一組簡訊連結，打開會是一個 QR Code，屆時憑此條碼可在全台各景點使用。另外，考量小朋友和老人家可能沒手機、不會操作，會開放每一支門號，可以輸入最多3組身份字號，讓家人幫忙領取。

至於後續店家兌換現金方式？農委會表示，正在開發專屬APP，後台都會有紀錄，業者只要下載申請就可核銷。至於折扣券有無限制？農委會指出，每家業者型態不同，如有的不收門票，有的要，但不管要用在門票，還是其他消費都可以，活動6月底以前就會上路，期待能夠愈快愈好，預計這次上路要送出500萬張。

▲▼楓樺台一休閒農場。（圖／記者簡仲豪攝）



農委會進一步說明，農遊券抵用項目包括門票、各項農業體驗（含農事、生態、導覽、田園餐飲、個別營業場域內套裝遊程）活動、農特產品或伴手等，農遊券需一次抵用完畢，不得找零。使用範圍非常廣，除休閒農場，還有輔導在案的田媽媽餐廳、亮點茶莊、農村酒莊及有固定銷售據點之百大或在地青農、農漁會農特產品展售中心、娛樂漁船、觀光魚市，或是農業主題（茶、米、花、果、蔬、漁、畜、蜜蜂、咖啡、可可、雜糧、香藥染草、林竹）等特色旅遊業者。

另外，《ETtoday星旅榜》為此推出為期一個月的《去喔！Farm特色農業旅遊人氣票選》，活動即日起正式開跑，網友除了能幫自己喜歡的農遊場域投下支持票外，還有機會可以抽中夢幻的「饗食天堂一年份任你吃」頂級黑卡。

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