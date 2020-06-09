致災豪雨雲林農損嚴重　陳吉仲下鄉勘災確認農損 

▲三月到五月因為豪雨關係，導致花生與玉米嚴重受損。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

5月份連日致災性豪雨，雲林縣水林鄉與褒忠鄉分別有大面積花生與玉米受災，立法委員蘇治芬今日邀集農委會主委陳吉仲，農糧署與農改場等專家至受損田間勘災；農委會主委陳吉仲現場確認農損狀況後，確定全縣花生皆適用「天然災害救助辦法」，全縣受損花生農皆可向各鄉鎮公所申請每公頃2萬4千元現金救助。

褒忠鄉玉米田由改良場專家現勘後，鑑定確認因為豪雨與蟲害，目前的倒塌幅度皆以符合「天然災害救助辦法」規定之標準。因此，褒忠鄉受損玉米農可向鄉公所申請每公頃3萬6千元之現金救助，花生及玉米受損救助，農委會都會於今日正式公告。

立法委員蘇治芬表示，三月到五月因為豪雨關係，導致花生與玉米嚴重受損，農委會主委陳吉仲前來協助受災農民除了即時的救助以外，政府現在也有「農業天然災害保險」，未來希望除了稻米以外，還可以納入雲林的蒜頭與花生。

農委會主委陳吉仲多次推崇立委蘇治芬對於「農業天然災害保險法」、「農退儲金條例」、「農業職業災害保險辦法」推動上的用心，並且提到除了最近已經撥入農民戶頭的1萬元外，農民的天然災害救助要趕快於10日內向鄉公所申請。

立法委員蘇治芬和農委會主委陳吉仲也與雲林縣農機協會座談，雖然今年全國農機展在桃園而非雲林舉辦，但雲林農機展素有盛名且有多年歷史，現場蘇治芬委員表示爭取比照桃園農機展補助金額，農委會陳吉仲主委表達支持。蘇委員更強調，雲林農機展是我當初擔任縣長一手催生的，我一定會陪著大家一起走下去。

▲立法委員蘇治芬9日邀集農委會主委陳吉仲，農糧署與農改場等專家至受損田間勘災。（圖／記者蔡佩旻翻攝）





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