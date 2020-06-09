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快找出「災害歷史時刻」經典照！　總額6萬獎項讓網友帶回家

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▲▼水保一甲子經典照片募集活動開跑。（圖／水土保持局提供）

▲水保局邀請各界分享60年來的經典故事。（圖／水土保持局提供）

記者許展溢／台北報導

農委會水土保持局舉辦「水保一甲子-您與水保的故事」經典照片募集活動，水保局表示，為回顧60年來水保局與民眾一同守護坡地環境、推動農村再生的光輝歲月，敬邀各界分享與水保局合力寫下的經典故事，一起回憶曾經發生在寶島台灣的點滴。此次祭出總獎金6萬元獎項，網友只要參與投票，都有機會拿到大獎。

水保局指出，對歷史資料的保存十分重視，除建置歷史影像平台，收藏超過2萬張歷年山坡地重要地景及土砂災害照片，並活化中興新村省府路2號的辦公室，成立水土保持局局史室，典藏相關文物。在水保局成立60周年前夕，水保局以歷史影像平台為基礎，舉辦「水保一甲子-您與水保的故事」經典照片募集活動，期待留下台灣水土保持的每一個重要時刻。

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▲▼水保一甲子經典照片募集活動開跑。（圖／水土保持局提供）

▲水保一甲子經典照片募集活動，水保局祭出6萬元總獎金。（圖／水土保持局提供）

水保局表示，活動將分為二階段進行，第一階段為即日起至7月19日止的照片投稿活動，投稿類型分別為「災害紀實」、「歷史時刻」及「經典案例」等三大類。其中災害紀實泛指60年來重大災害前後之現場紀實照片，歷史時刻係為各式重要活動、里程碑及代表性人物等，經典案例則為歷年經典工程或獲獎案例。

第二階段則是為期1個月的照片故事人氣投票活動，不論是第一階段的照片投稿者，或是第二階段參與投票的網友們，都有機會獲得大獎。詳細內容請上活動專頁

水保局局長李鎮洋強調，60年台灣的水土保持工作由篳路藍縷一路走向國際，歷經大大小小不同災害事件的考驗，不但在這片土地留下許多珍貴的回憶，近年來相關的成果與經驗，如土石流防災及農地水土保持等，更持續輸出至許多新南向國家，廣受各國好評，這些都是歷年所有水保人及全民一起努力的成就。期待社會大眾一起分享與見證台灣水土保持60年來的成果，不吝分享手邊所擁有的珍貴照片，帶領大家再次回顧台灣水土保持的黃金歲月。 

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