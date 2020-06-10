　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

宜蘭反對農舍「臨界臨路」怕車禍常發生　農委會回應了

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼農田，農舍，農地。（圖／資料照）

▲宜蘭縣政府認為，農舍如臨界臨路，將阻擋道路視野，導致交通事故頻繁發生。（圖／資料照）

記者許展溢／台北報導

農委會推動落實農舍用地臨界臨路，遭宜蘭縣政府反對。農委會今（10日）表示，興建農舍應以不影響農業生產環境與農村發展為前提，故農舍用地應矩形配置於農地之地界線側及臨接道路，以確保該筆農業用地90%為完整區塊，留供農業生產使用，始能確保農業生產環境完整及農業永續經營。

農委會說明，「農業發展條例」第18條規定，不影響農業生產環境與農村發展，始得興建農舍。因此，農委會依「農業用地興建農舍辦法」第2條第2項規定，訂定農舍經營計畫書格式，並以通函發布計畫書內應載明「農舍用地應矩形配置於農地之地界線側及臨接道路」，確保該筆農業用地90%為完整區塊留供農業生產使用，以符合立法意旨。

請繼續往下閱讀...

農委會表示，針對「興建農舍經營計畫書」格式中明定農舍用地應「臨界、臨路」興建的規定，監察院調查意見，認為農舍用地應臨界臨路之規定，具有杜絕農舍炒作及避免興建農舍影響農業生產環境之目的，該函有行政程序法第161條所定對下級機關之拘束力。

▲▼農委會推動落實農舍用地臨界臨路。（圖／農委會提供）

▲農委會表示，台灣各地道路、巷道兩旁常有建築物，鮮少有因此而造成交通事故。（圖／農委會提供）

有關宜蘭縣政府在107年2月1日公告實施「宜蘭縣農業用地申請興建農舍審查作業要點」規定，農委會指出，監察院有表示該要點缺乏法律之授權，顯有以地方政府行政規則之外觀，企圖規避中央政府之監督，應允檢討。

至於宜蘭縣政府所提農舍如臨界臨路，將阻擋道路視野，導致交通事故頻繁發生。農委會強調，台灣各地道路、巷道兩旁常有建築物，鮮少有因此而造成交通事故，且配置規定是「農舍用地」臨界臨路，而非「農舍」臨界臨路；是臨「路」，而非臨「路口」。縱使有極特殊個案，也應該在臨路的農舍用地範圍內，退縮合理安全距離，如附圖，而非據此要求農舍要蓋在田中央。

►我們的美麗就用白紙黑字寫下來

ET快訊
佐佐木希渣夫偷吃6女！爆「躲殘障廁所激戰」　3名AV女優身份
LIVE／韓粉醞釀週六衝凱道　蔡英文最新說明
獨／高二男生陳屍實習冷凍廠　挪12萬公款投資比特幣輸光
做工男「一天4300算底層？」網嘆沒贏28K　他曝師傅經驗：
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

LIVE／醫材設上限惹議醫勞盟要陳時中表態　指揮中心14時說明

救急不救窮！林佳龍：紓困3.0「月底出爐」　艱困產業要自救

「交通部鋼鐵人」代理高雄市長？林佳龍鬆口回應了

農委會送500萬張250元消費券！每人可輸入3組ID…索取方式曝

颱風鸚鵡最可能生成時間點曝！周六最接近台灣　「3地區」變天有雨

已婚簡任技正與女科員不倫戀　食藥署4點回應：提考績會討論

「最難的高中數學」他點名這一單元！過來人超認同　曝經驗：很吃天份

國旅熱爆！近兩週「住房單大量湧入」　花蓮業者：暑假訂房8成滿

錯過再等195年 ！2020「上帝金戒指」首發在雲林　環蝕帶中心線位置曝　

宜蘭反對農舍「臨界臨路」怕車禍常發生　農委會回應了

爆哭原因曝！畫口紅弔唁許崑源　黃捷遭法制局長怒嗆：妳來幹嘛

少君行不行！韓爍黑化一秒心軟　陳芊芊揪「煮飯」他竟走掉：我不要面子嗎

孫燕姿「20週年突驚喜直播」　飆唱《逆光》《天黑黑》回憶殺

林志穎「煎魚1舉動」秒噴驚人大火！　媽媽心急「挖一坨牙膏」網嚇傻

你是奴才！男住戶飆罵70歲保全　持雨傘攻擊...嗆：這裡我最有錢

超逼真！木頭雕出「七龍珠達爾」 網友大讚：這比塑膠更值得收藏

蕭薔校花級高中照曝光！　51歲螞蟻腰「24吋→22吋」

機車鑽車縫、常說「不好意思」外國人眼中特別的台灣文化！

獨立貴賓自己熟練鋪床、開電扇　就寢準備完成不忘關門：睡覺啦

吳尊見老婆穿「創意婚紗」感動哭了！　下跪求婚「下輩子再嫁給我」…妻點頭：我願意

LIVE／醫材設上限惹議醫勞盟要陳時中表態　指揮中心14時說明

救急不救窮！林佳龍：紓困3.0「月底出爐」　艱困產業要自救

「交通部鋼鐵人」代理高雄市長？林佳龍鬆口回應了

農委會送500萬張250元消費券！每人可輸入3組ID…索取方式曝

颱風鸚鵡最可能生成時間點曝！周六最接近台灣　「3地區」變天有雨

已婚簡任技正與女科員不倫戀　食藥署4點回應：提考績會討論

「最難的高中數學」他點名這一單元！過來人超認同　曝經驗：很吃天份

國旅熱爆！近兩週「住房單大量湧入」　花蓮業者：暑假訂房8成滿

錯過再等195年 ！2020「上帝金戒指」首發在雲林　環蝕帶中心線位置曝　

宜蘭反對農舍「臨界臨路」怕車禍常發生　農委會回應了

「恐怖大樓」曾釀60關聯病例、萬人隔離　天津寶坻百貨解封

隨大甲媽祖遶境流動攤販今年也縮水　攤商看人潮機動調整

監守自盜！　員工與載豬司機裡應外合偷豬變現遭逮

萬芳拍對嘴哭整個早上　導演一句話「竟全被剪光」！

蔡英文誠摯歡迎捷克議長8月訪台：兩國共享民主自由價值

林韋地／「自費醫材差額上限」比共產更共產的健保政策

【罷韓後續3】為何韓國瑜棄打法律戰　放棄翻盤機會？

LIVE／醫材設上限惹議醫勞盟要陳時中表態　指揮中心14時說明

台積電5月營收938.19億元「月減2.3%」！累計前5月營收年增33.9%

傳三星捨棄曲面螢幕設計！　Galaxy Note 20將使用平面顯示器

生活熱門新聞

1盤滷味180被喊貴　台南老店「8個字」回應

陳時中神話殞落？他見「台1景象」揭防疫成功真相

台灣女孩進軍SOD發片　2版本曝光

員工年領516萬！「這家化工廠」擊敗台積、大立光

貼心小三送他保健品　火辣比基尼照曝光

鸚鵡颱風恐生成？模擬路徑出爐　吳德榮說話了

網問「什麼姓是特別」　釣出獨家姓氏

PS4悠遊卡等到哭　悠遊卡公司揭原因

做工男「一天4300」沒贏28K？他曝經驗打臉

找到1年前停車卡　繳費驚見6位數

麥當勞「最強商品」？老饕大讚完美比例：24hr都賣就好了

不想當霧峰林家人　林明洋泣訴崩壞史

北捷報警抓逃票網紅　罕見發聲明

珍奶20元漲到60up　價格回不去了

更多熱門

相關新聞

空軍少將性騷女下屬　監察院11：0通過彈劾

空軍少將性騷女下屬　監察院11：0通過彈劾

國防部主動移送空軍少將林重宏對所屬女性軍士官性騷擾案，經監察院調查後於6月8日以11票全數審查通過彈劾林重宏，全案移送公務員懲戒委員會審理。

找出「歷史時刻經典照」拿總額6萬獎項

找出「歷史時刻經典照」拿總額6萬獎項

致災豪雨雲林農損嚴重　陳吉仲下鄉勘災確認農損 

致災豪雨雲林農損嚴重　陳吉仲下鄉勘災確認農損 

電商賣4億農產！農委會將推「2.0回饋」

電商賣4億農產！農委會將推「2.0回饋」

專家研發「加熱技術」殺滅雞糞病原菌

專家研發「加熱技術」殺滅雞糞病原菌

關鍵字：

宜蘭縣政府農委會農舍用地臨界臨路交通事故監察院

讀者迴響

發燒話題

許崑源 金正恩 颱風即時 吳朋奉 羅志祥 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

「我這次要全力支持蔡總統了」　杏仁哥曝原因

99輛5億超跑「轟炸」高雄　送行施爸爸

正妹護理師伸手「扯掉比基尼」！

林志穎帶Kimi路邊賞車「6000萬頂級超跑」

1盤滷味180被喊貴　台南老店「8個字」回應

浪貓每天爬20樓討飯　收編美哭萬人

陳時中神話殞落？他見「台1景象」揭防疫成功真相

全昭旻遭詛咒全家　《RM》關閉留言板

40歲明道悄當爸！陽明山捕獲全家福

快訊／左營情侶吵架後大火！男友遭燒死…長髮妹崩潰大哭

媽留守宮迷你白手套　全是為了兒

台灣女孩進軍SOD發片　2版本曝光

罷捷民眾：不爽！看過一個小丑當議員嗎？　黃捷回應了

曾被爆「半馬假跑」！溫妮6年後收到爆料者留言哭了

小甜甜單身6年戀愛了！深夜街頭「交纏親吻」

更多

最夯影音

更多
爆哭原因曝！畫口紅弔唁許崑源　黃捷遭法制局長怒嗆：妳來幹嘛

爆哭原因曝！畫口紅弔唁許崑源　黃捷遭法制局長怒嗆：妳來幹嘛
少君行不行！韓爍黑化一秒心軟　陳芊芊揪「煮飯」他竟走掉：我不要面子嗎

少君行不行！韓爍黑化一秒心軟　陳芊芊揪「煮飯」他竟走掉：我不要面子嗎

孫燕姿「20週年突驚喜直播」　飆唱《逆光》《天黑黑》回憶殺

孫燕姿「20週年突驚喜直播」　飆唱《逆光》《天黑黑》回憶殺

林志穎「煎魚1舉動」秒噴驚人大火！　媽媽心急「挖一坨牙膏」網嚇傻

林志穎「煎魚1舉動」秒噴驚人大火！　媽媽心急「挖一坨牙膏」網嚇傻

你是奴才！男住戶飆罵70歲保全　持雨傘攻擊...嗆：這裡我最有錢

你是奴才！男住戶飆罵70歲保全　持雨傘攻擊...嗆：這裡我最有錢

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面