限時20天！超商「福利券3.0」登場　咖啡第2杯10元、買涼麵還送茶葉蛋

▲OK mart推出「OK福利券3.0」。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

繼5月推出第二波後，福利券3.0重磅登場！OK mart今（12）日宣布推出「OK福利券3.0」，精選21款暢銷品買1送1、第2件5元優惠，還有15種咖啡餐點組合，通通一次滿足，即日起至7月1日限時20天登場，且會員還有消費滿百抽千元禮券活動。另外7-11也祭出使用3大支付工具「周一至周六折5%、週日最省折10%」活動，咖啡特大杯冰飲系列最高可省38元，即日起到30日止。

▲OK福利券3.0精選36熱銷商品、組合推出優惠。（圖／業者提供）



隨著國內進入後疫情時代，行政院「三倍券」預計在7月15日正式上路後，各大通路、超商也正在積極規劃相關優惠活動，為積極鼓勵民眾消費，OK mart今宣布再度推出「OK福利券3.0」，一共有36個經典暢銷品、組合包最低買1送1起，如消暑冰品、零食等有第2件10元、第2件5折等優惠，而在咖啡部分大杯美式、拿鐵第2杯10元，每杯平均最低只要22元，還有買涼麵送茶葉蛋，十分划算。

另外OK APP會員消費還有滿百加碼抽千元禮券，一定要把握機會，提醒此次福利券3.0同樣於官網下載至手機後，於消費時出示予門市即可，即日起至7月1日限時21天登場。另7-11也從即日起至6月30日推出3大支付工具「周一至周六折5%、週日最省折10%」，超過6,000款指定商品使用icash2.0、icash Pay、OPEN錢包結帳就可享優惠，如CITY CAFE2杯特大杯冰飲系列最高省38元、CITY TEA2杯最高省34元等。

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