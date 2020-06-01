口罩解禁！愛買晚上6時「10門市」開賣　OK mart「1片5元」即日開放預購

▲OK mart開賣口罩。（圖／業者提供，下同）



記者蕭筠／台北報導

中央流行疫情指揮中心宣布即日起正式開放口罩可進行自由買賣，各大通路、超商可進行自由買賣，家樂福於今（1）日上午搶先開賣口罩，7-11也將在下午3時開放民眾預購，愛買量販、OK mart稍早也正式宣布販售資訊，愛買將於今日晚上6時開賣限量2萬5千片台灣製盒裝口罩，於新竹以北指定10間門市搶先販售，每盒299元、每人限購1盒。另OK mart即日起則開放會員預購醫療級口罩，3日起才在門市現場進行販售，首批限量2萬份。

▲愛買今日晚間6時開賣口罩。



愛買表示將在今日晚上6點起於新竹以北門市附設藥局開賣台灣製盒裝醫用成人口罩，首批預計到貨2萬5千片，每盒50片裝售價299元，每片5.98元，每人限購1盒，販售10門市包括基隆店、忠孝店、景美店、板橋南雅店、永和店、三重店、桃園店、楊梅店、新竹店、新竹巨城店，預計本周供貨約125,000片。

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