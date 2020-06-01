　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

口罩解禁！愛買晚上6時「10門市」開賣　OK mart「1片5元」即日開放預購

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

▲▼OK mart開賣口罩。（圖／業者提供）

▲OK mart開賣口罩。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

中央流行疫情指揮中心宣布即日起正式開放口罩可進行自由買賣，各大通路、超商可進行自由買賣，家樂福於今（1）日上午搶先開賣口罩，7-11也將在下午3時開放民眾預購，愛買量販、OK mart稍早也正式宣布販售資訊，愛買將於今日晚上6時開賣限量2萬5千片台灣製盒裝口罩，於新竹以北指定10間門市搶先販售，每盒299元、每人限購1盒。另OK mart即日起則開放會員預購醫療級口罩，3日起才在門市現場進行販售，首批限量2萬份。

▲▼愛買開賣口罩。（圖／業者提供）

▲愛買今日晚間6時開賣口罩。

愛買表示將在今日晚上6點起於新竹以北門市附設藥局開賣台灣製盒裝醫用成人口罩，首批預計到貨2萬5千片，每盒50片裝售價299元，每片5.98元，每人限購1盒，販售10門市包括基隆店、忠孝店、景美店、板橋南雅店、永和店、三重店、桃園店、楊梅店、新竹店、新竹巨城店，預計本周供貨約125,000片。

【你可能也想看】

►口罩解禁哪裡買？通路、超商開賣時間一次看　家樂福、7-11今搶先登場
►解禁首日！家樂福搶先賣口罩　民眾狂讚「很方便」：貴一點也可以接受
►影／口罩解禁！全家首批限量2萬盒「每片低於5元」　開賣時間曝光

►我們的美麗就用白紙黑字寫下來

►過期的票券只能丟掉嗎？快來兌換東森幣復活你的錢

ET快訊
快訊／「大雷雨彈」醞釀中！注意瞬間強降雨突襲大台北
快訊／爸爸為救女兒遭溪水沖走　遺體找到了
上班隨身碟忘了拔…愛妻裸照被同事看光！竟是自己人下毒手
白人警暴力執法「新影片曝」！　車內狂毆佛洛伊德
彰化婦撿路邊舊鐵櫃掉出「大金塊」！一量市價嚇傻　她仍堅持物歸
點這裡，留個言吧! FB Weibo
免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

口罩解禁首周開賣不見網購上架　6大電商仍與廠商接洽中

口罩解禁！愛買晚上6時「10門市」開賣　OK mart「1片5元」即日開放預購

口罩解禁哪裡買？通路、超商開賣時間一次看　家樂福、7-11今搶先登場

解禁首日！家樂福搶先賣口罩　民眾狂讚「很方便」：貴一點也可以接受

口罩解禁萊爾富也有了！全台首批限量2萬盒　開賣時間、盒裝價格曝光

座椅時光：從125張經典椅到名家收藏，一窺現代設計史

特力屋社區店前進大安區爆人潮　專業師傅駐點「當天搞定水電」

影／寶雅台灣製醫療級口罩6／4開賣　不限數量、1片定價5-7元

許光漢首登陸綜！　飆唱《想見你》片尾曲...謝娜心花怒放

聽到哭聲！2歲童「嬰兒床越獄」　帶棉被走進1歲弟身邊陪他睡覺

BMW小開酒駕遭攔！狂飆撞死1人　警察視角曝「7秒就看不見車尾燈」

《傳聞中的陳芊芊》少君被下春藥差點就..　「救人反變豬隊友」..陳芊芊被打斷想殺人XD

全台最便宜？吃到飽只要170元 30配料任你選... 日網紅：怎麼可能

零廚藝救星！超簡單「酥炸雞腿」　口感外酥內嫩...一口咬下太滿足

陳立農遇關關跳腳「我不要錄了」XD　PK唇語遊戲..扣一題也直接贏！

埔心牧場3隻水豚寶寶誕生！　呆萌游泳+滾草地網友秒融化

小狗狗撒嬌林志穎「甜磨鼻子」　雙胞胎兒不願摸毛小孩...超懼怕XD

「懶人豐胸運動」讓妳罩杯激增　中醫食補＋按對穴道效果好4倍！

口罩解禁首周開賣不見網購上架　6大電商仍與廠商接洽中

口罩解禁！愛買晚上6時「10門市」開賣　OK mart「1片5元」即日開放預購

口罩解禁哪裡買？通路、超商開賣時間一次看　家樂福、7-11今搶先登場

解禁首日！家樂福搶先賣口罩　民眾狂讚「很方便」：貴一點也可以接受

口罩解禁萊爾富也有了！全台首批限量2萬盒　開賣時間、盒裝價格曝光

座椅時光：從125張經典椅到名家收藏，一窺現代設計史

特力屋社區店前進大安區爆人潮　專業師傅駐點「當天搞定水電」

影／寶雅台灣製醫療級口罩6／4開賣　不限數量、1片定價5-7元

警察執法過當+1！自閉症患者遭攔查　「聽不懂指示」被開7槍死亡

黑人遭警虐死「雷神、美國隊長怒了」　他一張漫畫全網噴淚

口罩禁制令解除　西螺和拓工廠湧入大量訊息「滑不到開頭」

5歲童慘被25樓墜下磁磚砸中身亡　兇手竟然是6歲男童！

台大公衛推估3國家最安全　專家籲「7族群」優先做抗體檢測　

福特「5.0升V8最強野馬」Mustang Mach 1確定回歸　動力外型超殺

包・開箱／GUCCI「馬卡龍」夢幻包延燒　2 Way背法學起來才夠美

舊車報廢卻收到未定檢罰單　銷售員坦承偷賣中古VOLVO賺差價

最有錢／百年功力傳授　金融股該買？該賣？價值千萬必學3招

「黑道太子爺」慘淪「賊仔咖」　竊3瓶高檔洋酒「分期賠償」和解了

黃沐妍穿激短褲「開腿大跌」！　後製小草莓太慢遮…網驚：看光了

消費熱門新聞

首批只有2萬盒！全家開賣口罩「每片低於5元」

口罩解禁了！家樂福、7-11今搶先賣

寶雅台灣製口罩6／4開賣、1片定價5-7元

口罩解禁萊爾富也有了！全台首批限量2萬盒

大倉久和「烤鴨吃到飽」只要899

5片79元！家樂福限量6/1開賣

特力屋社區店前進大安區爆人潮

口罩解禁家樂福搶先賣！民眾狂讚：很方便

6/1才解禁！好市多搶先開賣醫用口罩

買1支蛋捲冰淇淋就送5300元！麥當勞現金抵用券來了

想搶Switch快看　電商曝補貨上架時間

全球第1瓶含「氫」氣泡水爆紅

高雄4大豪宅區　市中心成資金避風港

周董最愛手搖飲店推出超爆杯

更多熱門

相關新聞

西螺口罩工廠湧入大量訊息「滑不到開頭」

西螺口罩工廠湧入大量訊息「滑不到開頭」

因應新冠肺炎疫情趨緩，指揮中心宣布6月1日起口罩管制禁令解除，實名制購買照常供應外，民眾除可自行購買亦能自由將口罩寄送到海外給親友；雲林縣和拓環保科技有限公司附設庇護工場提供身心障礙者工作機會，昨日臉書貼出售價與購買資訊，8點一過才30分鐘訊息隨即被洗爆，和拓工廠程經理表示，訊息滑不到開頭。

口罩關鍵原料110↑1000！淨新曝自由買賣通路售價

口罩關鍵原料110↑1000！淨新曝自由買賣通路售價

口罩解禁家樂福搶先賣！民眾狂讚：很方便

口罩解禁家樂福搶先賣！民眾狂讚：很方便

口罩解禁萊爾富也有了！全台首批限量2萬盒

口罩解禁萊爾富也有了！全台首批限量2萬盒

口罩今開放外銷　馬英九憶參訪「南六」：祝福國家隊的成員們

口罩今開放外銷　馬英九憶參訪「南六」：祝福國家隊的成員們

關鍵字：

愛買口罩OK mart

讀者迴響

發燒話題

颱風即時 吳朋奉 金正恩 羅志祥 王令麟 停班停課 武漢肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 黃寶慧 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

女東區ZARA「車震」被逮　網紅曾直擊嚇逃

22歲套房女半年沒出門原因曝！警一開差點暈倒　爸震驚

5個月寶寶沒心跳頭變形！小馬辦後事崩潰

《青春有你2》「無修音真實片」外流

即／台中市場深夜火警　26攤商燒毀

即／國一「特斯拉撞大貨車」！車頭高速衝破車體

象龜泡澡掉出第五條腿　飼主急了

王晴上《玩很大》被轟臭臉道歉了！

即／台南街頭槍響！男子頭部中彈命危

裙子掀起驚見鐵絲棒！台中150小隻女遭性侵

開心到南投旅遊！民宿親子房竟被強佔

26歲小開酒駕撞死人　家屬慟：人都變形了

鯨魚媽被逼交配　海豚群急救援

韓粉讚高雄前金「國際級馬路」　一張照歪樓

范疇警示民進黨：台海3年內可能開戰

更多

最夯影音

更多
許光漢首登陸綜！　飆唱《想見你》片尾曲...謝娜心花怒放

許光漢首登陸綜！　飆唱《想見你》片尾曲...謝娜心花怒放
聽到哭聲！2歲童「嬰兒床越獄」　帶棉被走進1歲弟身邊陪他睡覺

聽到哭聲！2歲童「嬰兒床越獄」　帶棉被走進1歲弟身邊陪他睡覺

BMW小開酒駕遭攔！狂飆撞死1人　警察視角曝「7秒就看不見車尾燈」

BMW小開酒駕遭攔！狂飆撞死1人　警察視角曝「7秒就看不見車尾燈」

《傳聞中的陳芊芊》少君被下春藥差點就..　「救人反變豬隊友」..陳芊芊被打斷想殺人XD

《傳聞中的陳芊芊》少君被下春藥差點就..　「救人反變豬隊友」..陳芊芊被打斷想殺人XD

全台最便宜？吃到飽只要170元 30配料任你選... 日網紅：怎麼可能

全台最便宜？吃到飽只要170元 30配料任你選... 日網紅：怎麼可能

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面