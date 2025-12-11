超商雙12咖啡優惠！7-11、萊爾富買12送12　全家推222元組合

▲超商咖啡寄杯「買12送12」。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／綜合報導

咖啡控想省錢，可把握超商「雙12」檔期優惠！7-ELEVEN推出特大濃萃美式「買12送12」，萊爾富也有大杯美式、特大杯美式「買12送12」；全家便利商店特濃美式特大杯5杯222元、大杯35杯1212元；特濃拿鐵特大杯4杯222元、大杯30杯1212元。

★7-ELEVEN

7-11在「OPENPOINT行動隨時取」即日起至12月12日，推出「歡慶聖誕購物趴1212優惠組」活動：

・CITY CAFE特大濃萃美式，買12送12（每日限量1.5萬組）。

・CITY CAFE特大濃萃拿鐵，26杯1212元（10萬組）。

・CITY CAFE特大厚乳拿鐵，23杯1212元（10萬組）。

・CITY PEARL黑糖珍珠撞奶/珍珠奶茶，任選32杯1212元 （5萬組）。

・CITY TEA琥珀小葉奶茶/梔子花奶青，任選36杯1212元（5萬組）。

・CITY CAFE特選美式/特選拿鐵，任選26杯1212元（5萬組）。

▼7-11即日起至12月12日，指定咖啡買12送12。（圖／業者提供）

★全家

全家便利商店即日起至12月12日，在APP隨買跨店取推出222元、1212元優惠：

・特大杯特濃美式，5杯222元（原價65元／杯）。

・特大杯特濃拿鐵，4杯222元（原價80元／杯）。

・大杯單品美式，3杯222元（原價100元／杯）。

・大杯單品拿鐵，3杯222元（原價110元／杯）。

▲▼全家寄杯優惠。（圖／業者提供）

・大杯特濃美式，35杯1212元（原價55元／杯）。

・大杯特濃拿鐵，30杯1212元（原價65元／杯）。

・中杯單品美式，26杯1212元（原價80元／杯）。

・中杯單品拿鐵，23杯1212元（原價90元／杯）。

・Let’s Tea 40元系列，50杯1212元（原價40元／杯）。

・Let’s Tea 50元系列，37杯1212元（原價55元／杯）。

・Let’s Tea 65元系列，31杯1212元（原價65元／杯）。

・霜淇淋，42支1212元（原價49元／支）。

・黑炫酷繽沙，30杯1212元（原價65元／杯）。

★萊爾富

萊爾富咖啡與茶飲優惠同步開跑，即日起至12月12日在Hi-Life VIP APP推出多重組合優惠。Hi café推出大杯美式、特大杯美式「買12送12」（原價1,080元起）、大杯拿鐵「買12送10」（原價1,210元），最高現省720元。紅茶、茶拿鐵、珍珠系列也有「買12送12」組合，皆為會員限定優惠。

▼萊爾富咖啡優惠。（圖／業者提供）