「限時不限量」還是買不到！DS4悠遊卡開賣半小售完…民怨：定義刷新三觀

▲今上午11時起，DS4造型悠遊卡「限時不限量」預購活動因無法訂購讓民眾充滿怨言。（圖／記者邱倢芯攝）

記者簡仲豪／台北報導

悠遊卡公司於今（8）日上午11時起，推出一連3天DUALSHOCK 4無線控制器（DS4）造型悠遊卡「限時不限量」的預購活動，消息一出，超商內和各大平台皆出現爆量的預購人潮。但不少網友也抱怨，明明主打「限時不限量」，很多平台卻在開賣後半小時顯示完售，甚至有些出現要到明年7月才能取貨的情形，讓很多民眾對這次的活動感到失落且無奈。

今年2月「PlayStation春遊趣」活動中，悠遊卡公司取得獨家授權所推出的DS4造型悠遊卡首度曝光，由於作工精緻、仿真程度高，引發遊戲迷高度關注。但每次發售就秒被搶光，為讓尚未入手的粉絲們不抱憾，悠遊卡公司5日表示，於今日上午11時起至6月10日晚上11時59分止開放「限時不限量」預購，將依照「預購總數」進行增產，只要在活動期間內預購成功者通通買得到。

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▲不少平台和超商在開賣後半小時就出現售完等情形。（圖／翻攝PChome購物）

此次追加生產的「DS4造型悠遊卡」開放至4大超商「7-11」、「全家便利商店」、「萊爾富」、「OK超商」，以及「PC home」、「MoMo購物網」等6大指定通路預購，預計11月中起即可陸續取貨，不過需依照各通路取貨規範。

但今11點活動開始後，網路上充滿對此次活動的高度不滿，網友們紛紛認為，這次規則制訂有瑕疵，明明是限時不限量，但「PC home」和「MoMo購物網」、「全家便利商店」等開賣10分鐘左右，頁面全部標示已售完或庫存不足等問題，導致民眾無法購買。另外，取貨時間最久要等到明年3月份，等待時間相當長，讓民眾感到失望。

網友更在論壇上表示，「這無限量的定義刷新我三觀」、「不限量=不限帳號購買數量，這邏輯根本該得諾貝爾獎」、「說不限量還完售很傻眼」等怨言。

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