　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

還沒賣就湧人潮！愛買2萬5千片口罩「20分鐘完售」　還有10萬片陸續到貨

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

▲▼愛買排買口罩人潮。（圖／記者蕭筠攝）

▲愛買排買口罩人潮。（圖／記者蕭筠攝）

記者蕭筠／台北報導

即日起國內口罩正式解禁，開放各大通路、超商可進行自由買賣，今（1）日繼家樂福搶先在上午開賣、7-11下午3時開放預購口罩後，愛買於晚間6時也在北部10門市販售台灣製盒裝醫用成人口罩，雙北地區分店開賣10分鐘內完就賣光，2萬5千片口罩約20分鐘左右就全數售完。

愛買在今晚6時於新竹以北共10門市附設藥局開賣台灣製盒裝醫用成人口罩，首批提供2萬5千片，每盒50片裝售價299元，每人限購1盒，但尚未到開賣時間就出現排隊人潮，雙北地區分店10分鐘內就銷售一空，開賣20分鐘全部完售，業者表示剩餘10萬片口罩也將陸續到貨提供販售。

▲▼7-11排買預購口罩。（圖／記者蕭筠攝）

▲7-11下午排買預購口罩人潮。（圖／記者蕭筠攝）

另，7-11在下午3時準時開放全台民眾預購口罩，《ETtoday新聞雲》直擊台北東興門市，也發現不少上班族排隊等買，不過才剛過5分鐘就立刻完售，搶到頭香的一位小姐Sarah也忍不住興奮直呼：「超開心的！」而今日未搶到預購口罩的民眾也不用擔心，業者表示還有剩下125萬片口罩將會在門市進行實體販售，但提供規格、價格仍未確定。

【你可能也想看】

►口罩解禁哪裡買？通路、超商開賣時間一次看　家樂福、7-11今搶先登場
►解禁首日！家樂福搶先賣口罩　民眾狂讚「很方便」：貴一點也可以接受
►影／口罩解禁！全家首批限量2萬盒「每片低於5元」　開賣時間曝光

►我們的美麗就用白紙黑字寫下來

►過期的票券只能丟掉嗎？快來兌換東森幣復活你的錢

ET快訊
即／下班一陣暴雨！　強降雨猛灌...氣象局續發5縣市「大雨特
知名滷味店分家「姐弟撕破臉」！女兒不服氣「距離5步」再開一間
「政大詠春事件」出手教授被解聘！學生再爆：老師出拳猛K才驚覺
雞排店收50元硬幣！一翻面「頭像消失了」　內行揭：網上賣19
點這裡，留個言吧! FB Weibo
免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

還沒賣就湧人潮！愛買2萬5千片口罩「20分鐘完售」　還有10萬片陸續到貨

「最強業配王」陳時中一揹…虱目魚包被買爆　想入手先看清楚價格

夯品狂降搶一波！AirPods限時4千有找　14吋智慧聯網DC電扇只要6元

5大電商迎618年中慶　下殺1折起、豪灑1折券振興買氣

屈臣氏備貨150萬片口罩1片最低約5元　6／3全台門市、網路商店開賣

口罩解禁首日⋯小7開放預購「125萬片5分鐘搶光」　頭香嗨爆：超開心的

口罩解禁哪裡買？通路、超商開賣時間一次看　家樂福、7-11今搶先登場

口罩解禁首周開賣不見網購上架　6大電商仍與廠商接洽中

口罩解禁！愛買晚上6時「10門市」開賣　OK mart「1片5元」即日開放預購

影／解禁首日！家樂福搶先賣口罩　民眾狂讚「很方便」：貴一點也可以接受

許光漢首登陸綜！　飆唱《想見你》片尾曲...謝娜心花怒放

聽到哭聲！2歲童「嬰兒床越獄」　帶棉被走進1歲弟身邊陪他睡覺

BMW小開酒駕遭攔！狂飆撞死1人　警察視角曝「7秒就看不見車尾燈」

《傳聞中的陳芊芊》少君被下春藥差點就..　「救人反變豬隊友」..陳芊芊被打斷想殺人XD

陳立農遇關關跳腳「我不要錄了」XD　PK唇語遊戲..扣一題也直接贏！

全台最便宜？吃到飽只要170元 30配料任你選... 日網紅：怎麼可能

小狗狗撒嬌林志穎「甜磨鼻子」　雙胞胎兒不願摸毛小孩...超懼怕XD

零廚藝救星！超簡單「酥炸雞腿」　口感外酥內嫩...一口咬下太滿足

埔心牧場3隻水豚寶寶誕生！　呆萌游泳+滾草地網友秒融化

「懶人豐胸運動」讓妳罩杯激增　中醫食補＋按對穴道效果好4倍！

還沒賣就湧人潮！愛買2萬5千片口罩「20分鐘完售」　還有10萬片陸續到貨

「最強業配王」陳時中一揹…虱目魚包被買爆　想入手先看清楚價格

夯品狂降搶一波！AirPods限時4千有找　14吋智慧聯網DC電扇只要6元

5大電商迎618年中慶　下殺1折起、豪灑1折券振興買氣

屈臣氏備貨150萬片口罩1片最低約5元　6／3全台門市、網路商店開賣

口罩解禁首日⋯小7開放預購「125萬片5分鐘搶光」　頭香嗨爆：超開心的

口罩解禁哪裡買？通路、超商開賣時間一次看　家樂福、7-11今搶先登場

口罩解禁首周開賣不見網購上架　6大電商仍與廠商接洽中

口罩解禁！愛買晚上6時「10門市」開賣　OK mart「1片5元」即日開放預購

影／解禁首日！家樂福搶先賣口罩　民眾狂讚「很方便」：貴一點也可以接受

玉山盃／單日3場扣倒比賽　台南、宜蘭、南投遭淘汰

孫生這次真的走心！　被罵「打壓欺負培根」刷留言難過了：好心被雷親

中職／小聯盟可能不打　吳志揚邀旅美球員報名選秀

完美消化高難度舞蹈　唱功從不落下！INFINITE絕對夠資格成後輩經典

高檔牛排點全熟！母親遭轟「去吃牛肉麵」　主廚聽一句話哭了

德州宣布進入「災難狀態」　1000名國民兵進駐執法

黃明志VS高市府線上演唱會！「好想出去走走」2日晚上8點全球首播

千億賭王何鴻燊剛離世辦頭七！　何猷君、何超蓮IG取消關注

快訊／下班一陣暴雨！　強降雨猛灌...氣象局續發5縣市「大雨特報」

中職／吳志揚建議全面開放觀眾　邀總統蔡英文一起看球

老司機帶路...平鎮最兇檳榔西施　「奶茶挑戰」引躁動！臉書曝光

消費熱門新聞

口罩解禁了！家樂福、7-11今搶先賣

首批只有2萬盒！全家開賣口罩「每片低於5元」

寶雅台灣製口罩6／4開賣、1片定價5-7元

口罩解禁萊爾富也有了！全台首批限量2萬盒

口罩解禁⋯小7開放預購「125萬片5分鐘搶光」

屈臣氏備貨150萬片口罩最快6／3開賣

大倉久和「烤鴨吃到飽」只要899

愛買、OK mart今天開賣口罩！

超殺品搶一波　14吋智慧聯網DC電扇只要6元

口罩解禁家樂福搶先賣！民眾狂讚：很方便

5片79元！家樂福限量6/1開賣

特力屋社區店前進大安區爆人潮

口罩解禁不見網購上架　6大電商仍在確認中

陳時中揹虱目魚包被買爆　想入手先看清楚價格

更多熱門

相關新聞

口罩正式解禁！中衛宣布最新價格　「1片超過5元」

口罩正式解禁！中衛宣布最新價格　「1片超過5元」

中央因應新冠肺炎疫情趨緩，宣布口罩6月1日解禁可以自由買賣，老牌醫療口罩大廠中國衛生材料生產中心股份有限公司1日公布新售價，彩色口罩 （單色素面款）定價一盒50片，售價300元，而預計本周將會生產「酷黑」以及「天空藍」兩款口罩。

屈臣氏備貨150萬片口罩最快6／3開賣

屈臣氏備貨150萬片口罩最快6／3開賣

口罩解禁⋯小7開放預購「125萬片5分鐘搶光」

口罩解禁⋯小7開放預購「125萬片5分鐘搶光」

口罩關鍵原料110↑1000！淨新曝自由買賣通路售價

口罩關鍵原料110↑1000！淨新曝自由買賣通路售價

西螺口罩工廠湧入大量訊息「滑不到開頭」

西螺口罩工廠湧入大量訊息「滑不到開頭」

關鍵字：

口罩愛買7-11

讀者迴響

發燒話題

颱風即時 吳朋奉 金正恩 羅志祥 王令麟 停班停課 武漢肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 黃寶慧 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

女東區ZARA「車震」被逮　網紅曾直擊嚇逃

即／失蹤2天爸爸出來了！為救女兒命喪北勢溪

即／國一「特斯拉撞大貨車」！車頭高速衝破車體

5個月寶寶沒心跳頭變形！小馬辦後事崩潰

15歲女「壓力大」勒死媽！　塞行李箱「伴屍2天1夜」

驚悚畫面曝！重機情侶衝進車底遭輾慘死

《青春有你2》「無修音真實片」外流

大貨車側翻國道　特斯拉「狂剎30m」直插車頂

象龜泡澡掉出第五條腿　飼主急了

22歲套房女半年沒出門原因曝！警一開差點暈倒　爸震驚

白人下跪原諒　「握手和解」場面揪心

員警隨身碟忘了拔...愛妻裸照流傳被同事看光！

王晴上《玩很大》被轟臭臉道歉了！

鯨魚媽被逼交配　海豚群急救援

蘇貞昌明宣布7／15振興券上路　花3000退2000元

更多

最夯影音

更多
許光漢首登陸綜！　飆唱《想見你》片尾曲...謝娜心花怒放

許光漢首登陸綜！　飆唱《想見你》片尾曲...謝娜心花怒放
聽到哭聲！2歲童「嬰兒床越獄」　帶棉被走進1歲弟身邊陪他睡覺

聽到哭聲！2歲童「嬰兒床越獄」　帶棉被走進1歲弟身邊陪他睡覺

BMW小開酒駕遭攔！狂飆撞死1人　警察視角曝「7秒就看不見車尾燈」

BMW小開酒駕遭攔！狂飆撞死1人　警察視角曝「7秒就看不見車尾燈」

《傳聞中的陳芊芊》少君被下春藥差點就..　「救人反變豬隊友」..陳芊芊被打斷想殺人XD

《傳聞中的陳芊芊》少君被下春藥差點就..　「救人反變豬隊友」..陳芊芊被打斷想殺人XD

陳立農遇關關跳腳「我不要錄了」XD　PK唇語遊戲..扣一題也直接贏！

陳立農遇關關跳腳「我不要錄了」XD　PK唇語遊戲..扣一題也直接贏！

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面