還沒賣就湧人潮！愛買2萬5千片口罩「20分鐘完售」　還有10萬片陸續到貨

▲愛買排買口罩人潮。（圖／記者蕭筠攝）

記者蕭筠／台北報導

即日起國內口罩正式解禁，開放各大通路、超商可進行自由買賣，今（1）日繼家樂福搶先在上午開賣、7-11下午3時開放預購口罩後，愛買於晚間6時也在北部10門市販售台灣製盒裝醫用成人口罩，雙北地區分店開賣10分鐘內完就賣光，2萬5千片口罩約20分鐘左右就全數售完。

愛買在今晚6時於新竹以北共10門市附設藥局開賣台灣製盒裝醫用成人口罩，首批提供2萬5千片，每盒50片裝售價299元，每人限購1盒，但尚未到開賣時間就出現排隊人潮，雙北地區分店10分鐘內就銷售一空，開賣20分鐘全部完售，業者表示剩餘10萬片口罩也將陸續到貨提供販售。

▲7-11下午排買預購口罩人潮。（圖／記者蕭筠攝）



另，7-11在下午3時準時開放全台民眾預購口罩，《ETtoday新聞雲》直擊台北東興門市，也發現不少上班族排隊等買，不過才剛過5分鐘就立刻完售，搶到頭香的一位小姐Sarah也忍不住興奮直呼：「超開心的！」而今日未搶到預購口罩的民眾也不用擔心，業者表示還有剩下125萬片口罩將會在門市進行實體販售，但提供規格、價格仍未確定。

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