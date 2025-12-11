　
民生消費

麥當勞奶昔又賣光！今年喝不到了　業者：明年1/12恢復供應

▲▼麥當勞奶昔大哥回來了，「紫色絨毛包」同步開賣。（圖／記者呂佳賢攝）

▲麥當勞奶昔又傳出售完消息。（圖／記者呂佳賢攝）

記者蕭筠／台北報導

麥當勞「奶昔系列」睽違9年在11月19日強勢回歸，掀起排隊熱潮，開賣僅短短5天就火速售完，28日緊急補貨上架，不過今日再傳出完售消息。官網緊急發出公告，表示奶昔預計2026年1月12日才會恢復供應。

▲▼奶昔暫時售完，2026/1/12恢復供應。（圖／翻攝麥當勞官網）

▲麥當勞官網發出新公告表示奶昔暫時售完預計明年1月12日恢復供應。（圖／翻攝麥當勞官網）

麥當勞奶昔限於全台12家門市販售，提供香草、草莓2口味選擇，嚐鮮價單點每杯69元，開賣便吸引大批民眾排隊搶喝，不到1周就暫時售完，後重新上架不到1個月今日又傳出完售。官方貼出新公告表示：「因奶昔銷售反應熱烈，各奶昔限定店原物料陸續用完，已緊急補貨中，預計於2026年1月12日上午10:30恢復供應。」

麥當勞奶昔限定店包括台北館前、台北西湖、板橋重慶、中壢中央、竹北自強南、苗栗頭份、台中中港四、彰化金馬、嘉義民雄、台南大學、高雄五福、花蓮中正。

▲▼摩斯奶昔。（圖／記者蕭筠攝）

▲摩斯漢堡開賣奶昔。（圖／記者蕭筠攝）

摩斯漢堡則在台北市羅斯福路店獨家販售奶昔，業者表示，摩斯奶昔嚴選天然乳源製成，氣味香濃，口感綿密，入口滑順沁涼，每杯售價79元，售完為止，其他門市仍不會販售。

12/09 全台詐欺最新數據

455 2 3067 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

三重「2000坪」CITYLINK將開幕！　首波19品牌搶先
台灣國產車　2025銷售冠亞軍提前出爐！
快訊／助理費除罪化炸鍋　白營要提折衷版本：不會全面除罪化
2女「口吞塞肛」115顆毒球！　入境台灣秒送醫
曾喊「不會倒」！預售屋爛尾2戶苦主慘套牢
麥當勞奶昔又賣光！今年喝不到了　官網緊急發公告
台正妹自帶鍋子！日本飯店煮和牛　網全炸鍋：丟人現眼
獨／富二代3P電擊性虐女友致死！　假釋後又出事被逮

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

麥當勞奶昔售完摩斯漢堡

