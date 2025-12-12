陳亭妃青年新影片曝光！　承諾成立「青年局」：讓38萬青年在台南放心追夢

▲陳亭妃在咖啡廳與年輕人互動，強調青年政策需全面整合，盼讓38萬青年在台南安心追夢。（記者林東良翻攝）

記者林東良／台南報導

民進黨台南市長初選參選人、立委陳亭妃12日推出最新青年形象影片，畫面從台南咖啡廳展開，一群年輕人主動上前寒暄、聊天、合照，呈現她與青年世代零距離的互動感。陳亭妃表示，影片想傳達的，是台南 18至35歲共38萬名青年 的期待與能量，「讓年輕人留在台南，一起讓台南越來越好」。

她說，年輕人的需求不會拐彎，最常聽見的一句話就是：「妃妃姐，我們可以找妳幫忙嗎？」這一句讓她更確定，台南的青年政策必須全面整合。現行青年需求分散於各局處：創業找經發局、就業找勞工局、租屋找都發局，社團活動又得找社會局或教育局，「青年為夢想已經很努力，但行政體系卻讓他們像在跑大地遊戲」。

陳亭妃強調，北市、新北、桃園、高雄都已成立青年局，唯獨台南與台中尚未跟上腳步。她主張設置 「青年局」，作為真正的青年單一窗口，整合就業、創業、居住、專業進修與公共參與等所有資源，並以獨立預算提升行政位階，讓青年議題不再被邊緣化。

她表示，成立青年局不只是「掛個牌子」，而是要讓青年追夢時不再迷路。她提出的科技三軸心、四季農漁產、五大觀光軸、福利六都齊、七彩交通行等城市規劃，及青年社宅與青創基地升級計畫，都將與青年局串聯，打造一座能讓青年願意留下的城市。

陳亭妃說，影片裡向她打招呼的年輕人，只是台南38萬青年的縮影，「我希望讓每位台南青年相信——你們的夢想在這座城市不只會發芽，一定能茁壯。」