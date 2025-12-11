【廣編】全新HDMI規格和原廠認證　打造無縫高效能的影音生態系

圖、文／HDMI協會提供

最新的HDMI® 2.2規格於今年6月推出，其影響力將會延伸至新產品的開發、上市計畫並整合支援設計與系統。HDMI技術是HDMI連接裝置全球生態系統的基礎。這項數位技術已被廣泛整合在顯示器、機上盒、筆記型電腦、音訊視訊接收器等數十種其他產品種類中，由於這種全面的用途，製造商、經銷商、整合商和消費者必須確保他們的HDMI®產品能夠順暢協作，並提供最佳效能。這可透過向授權HDMI採用廠商或授權經銷商採購產品來完成。對於HDMI傳輸線，消費者可以認明包裝上的HDMI官方傳輸線認證標籤。

全新的HDMI 2.2規格持續創新 – 新產品即將問市

HDMI® 2.2規格支援更高的96Gbps頻寬和並導入新一代HDMI Fixed Rate Link技術，可為各式各樣的裝置應用提供最佳的影音內容。讓終端使用者有信心他們的顯示器能以最佳方式支援原生視訊格式，並提供穩定流暢的可靠體驗。該規格支援更高的解析度與更新率，包括高達12K@120Hz和16K@60Hz的超高解析度影像。此外，還支援更多高品質選項，包括 8K@60/4:4:4和4K@240/4:4:4 10位元和12位元色彩的未壓縮全色碼格式。

此規格包括支援96Gbps頻寬並實現所有HDMI 2.2規格功能的全新Ultra96 HDMI™傳輸線。新的傳輸線預計於2025年第 4 季推出。

HDMI Licensing Administrator, Inc. 資深行銷經理Val Clark表示：「經銷商和系統整合商可以藉由提供最新的HDMI傳輸線，確保最佳視訊效能。產品將在明年推出，對於系統設計師來說，實現更好的電影觀賞和更好的遊戲體驗很重要，因為更快的更新率和更高品質的顏色選項將帶給所有使用者全面受益。」

引入新的「Ultra96」功能名稱將幫助消費者和終端使用者確保支援其產品的最大頻寬。鼓勵製造商根據HDMI 2.2規格，使用Ultra96功能名稱來表示產品支援最高64Gbps、80Gbps或96Gbps頻寬。銷售或顯示Ultra96功能名稱的產品需要 Ultra96 HDMI®傳輸線，以確保正確支援產品的最大頻寬。

HDMI傳輸線認證計畫提供各種選擇

現在，在考慮安裝正確的傳輸線方面有三個強而有力的選擇。特級高速HDMI®傳輸線Premium High Speed HDMI® Cable經過測試和認證，可確保4K HDTV和裝置功能需求高達18Gbps。超高速HDMI® 傳輸線Ultra High Speed HDMI® Cable於2020年推出，是進階玩家和其他需要48Gbps支援以獲得更高解析度、幀率和色彩的玩家們的首選傳輸線。即將推出的Ultra96® HDMI傳輸線是唯一支援所有HDMI 2.2規格功能的傳輸線，高達驚人的96Gbps。三款傳輸線都需要在包裝上貼上HDMI認證標籤，以證明其已通過測試並獲得官方認證。

