超商「周末優惠」懶人包　7-11多項買2送2、全家夯品買1送1

▲7-11咖啡、珍奶買2送2。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／綜合報導

迎接周末五六日，超商即日起至12月14日推出優惠，7-ELEVEN多項飲料、零食、日用品「買2送2」，全家康康5精選夯品「買1送1」；萊爾富也有限時殺「買1送1」優惠，可趁機省荷包。

★7-ELEVEN

7-ELEVEN在12月12日至12月14日「超值五六日」優惠，多項飲品、零食、日用品祭出「買2送2」、「第二件優惠價」等多項折扣，包括悅氏Light鹼性水、雪碧無糖汽水、EXTRA無糖口香糖、韓國不倒翁金拉麵、農心辛拉麵等，多款熱銷商品買2送2。

咖啡、現調飲品方面，CITY CAFE推出大杯燕麥拿鐵、冰文旦肉肉美式或拿鐵、CITY TEA珍珠奶茶等組合「2杯99元，昂」，CITY PRIMA精品香椰厚拿鐵則享「第2杯10元」。

民生用品與零食部分同樣有多款選擇，像是韓國熊津決明子茶買10送10、瑞奇蜂蜜韓式醬味米果2件109元、味覺糖手撕軟糖第2件5元、韓國X5花生巧克力捲心酥第2件10元，還有泰國皇家草莓果乾與Bourbon巧克力布朗尼棒加1元多1件。

日用品方面，萊雅指緣修護潤手霜特價69元、舒敏厚棒抽取衛生紙買1送2，國際牌電池與蘇菲衛生棉也推出買1送1、第二件10元等優惠。飲料與熱食類則包括KIRIN午後紅茶買2送1、博客熱狗與德國香腸第二件79折、桂冠湯圓任選3件7折，選擇多元。

▼7-ELEVEN「超值五六日」優惠。（圖／業者提供，點圖可放大）

★全家

●康康5「買1送1」

全家即日起至12月14日「康康5」優惠，精選夯品買1送1、買3送3：

・天然水 610ml，買1送1（原價20元／件）。

・杜老爺曠世奇派提拉米蘇雪糕，買1送1（原價49元／件）。

・農心辛拉麵（辣白醬風味），買1送1（原價65元／件）。

・星太郎雞汁超寬條餅，買3送3（原價39元／件）。

▼全家精選好康買1送1。（圖／業者提供，點圖可放大）

●會員限定優惠

全家便利商店即日起至12月14日推出會員限定優惠，Let’s Café經典美式、經典拿鐵（特大杯、冰熱不限）原價60至70元，優惠兩杯89元，金酒凍檸美式原價80元也同享兩杯89元；Let’s Tea仙女醇奶茶原價55元，第2杯10元。

民生品項同步祭出折扣，EVIAN天然礦泉水原價49元，加10元多1件；農心辛香菇杯麵原價49元，加10元多1件。味王王子杯麵鮮蝦海味湯麵原價49元「買1送1」。冰品部分，Fami!ce霜淇淋（口味不限）原價49元，加10元多1件；健司辻利海鹽蜂蜜抹茶雪糕原價59元，優惠價兩件69元。

乳品與保健品也推出優惠，包括牧場直送4.0鮮乳（1858ml）原價209元，特價169元。光泉莓果穀物脆片鮮奶優格原價40元，加10元多1件；白蘭氏黑醋栗金盞花葉黃素精華飲原價69元，買2送1、三件138元，樺達硬喉糖檸檬薄荷原價42元「買1送1」。

▼全家會員限定優惠，點圖可放大。（圖／業者提供）

★萊爾富

萊爾富同樣於12月10日至12月14日推出「限時殺5日」活動，飲品、泡麵與零食品項全面降價。

統一多多原味及減糖款（370ml）原價35元，任選兩件49元；雙響泡日式雞白湯麵原價35元、農心安城湯麵原價49元，均享「買1送1」。

飲料及零食方面，每朝EX黑咖啡、杜老爺特級巧克力脆皮大雪糕、Gery厚醬起司蘇打餅、無聊派嚼代爽椒隨手包，通通「買1送1」。

此外，海尼根Silver星銀啤酒330ml買2送1，靠得住日用懶人褲（4片＋1件）原價118元，單件特價49元。

▼萊爾富限時殺5日優惠。（圖／業者提供）