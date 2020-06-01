口罩解禁首日⋯小7開放預購「125萬片5分鐘搶光」　頭香嗨爆：超開心的

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記者蕭筠／台北報導

口罩於今（1）日正式解禁，民眾可至各大通路進行購買！繼家樂福量販今早搶先開賣後，7-11也在下午3時準時開放全台民眾預購口罩，《ETtoday新聞雲》直擊東興門市，可以看見不少上班族排隊等買，不過才剛過5分鐘就立刻完售。搶到頭香的一位小姐Sarah幸運搶到，忍不住興奮直呼：「超開心的！」

▲7-11下午3時開放民眾預購口罩。（圖／記者蕭筠攝）

7-11於今日下午3時開民眾至全台門市櫃檯預購醫療口罩，一共提供125萬片並以50片盒裝為販售規格，售價250元，若以icash2.0、icash Pay、OPEN錢包等支付工具結帳，還可直接打95折優惠，每片口罩只要4.75元，不過尚未到開賣時間，7-11東興門市就吸引至少20位民眾排隊等預購，開賣時間一到更是在短短5分鐘內預購一空，十分驚人。

原因是此次預購是同步開放全台門市進行，因此一開賣櫃台機器就出現稍微當機情形，但前幾位民眾還是有幸運搶到，頭香是一位上班族小姐Sarah，忍不住直呼：「太幸運了！」表示得知開賣消息後就打算要來搶口罩，再加上7-11剛好就在公司樓下，「衝下來排第一個超開心的！」認為現在能在各大通路買到口罩實在太方便了。

還有一位同樣搶到口罩的洪小姐則說，「昨天知道消息非常興奮，之前一次只買幾個現在可以買到整盒，剛好為全家人謀得健康。」她指出雖然現在台灣是後疫情時代，但口罩仍是必需品，「比如搭大眾交通運輸還是要比較小心，因此還是為觀望一陣子再看狀況（不戴口罩）。」

至於今日未搶到預購口罩的民眾也不用擔心，業者表示還有剩下125萬片口罩將會在門市進行實體販售，但提供規格、價格仍未確定。

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