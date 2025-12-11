　
    • 　
>
民生消費

雙12超值攻略！1212元搶純金墜飾、品牌外套　鎖定爆品「越晚越便宜」

▲▼網路購物,信用卡,金融詐騙,詐騙。（圖／取自免費圖庫Pexels）

▲荷包想精打細算，要把握年末最後一檔雙12購物節折扣。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者洪菱鞠／台北報導

隨著氣溫轉冷、聖誕跨年活動將近，雙12檔期開跑後，年末採買需求明顯升溫，不只火鍋湯底、保暖家電與季節小物三大品類買氣旺，休旅、日用、美妝商品也是囤貨必買品類。把握消費氛圍並延續雙11熱度，電商平台針對各類商品紛紛推出限時回饋，多款話題品項更是祭出破盤價，甚至是加碼推不限店全站大免運，想在年底升級居家、囤貨保養或享受美食，這波年終最後一檔折扣不能錯過。

東森購物雙12（圖／翻攝自東森購物網）

▲東森購物網雙12活動火熱開跑中。（圖／翻攝自東森購物網）

東森購物網雙12檔期回饋火力集中在12/11、12/12兩天，全站限時最高12%回饋，12/12當天透過LINE購物再加碼5%點數回饋，除了賺高額購物金，單筆滿千還可抽華航曼谷雙人來回機票，添上旅行驚喜，以及滿額送東森自然美體驗課程。這波省錢必搶TLH純金999開運黃金墜0.03錢、京美X極塑護腰買一送一、Adidas指定鞋款，都只要1,212元；人氣3C夯品Apple AirPods Pro 2、提前預訂「型男主廚-吳秉承」承運鴻福賀歲宴10件年菜，皆有不到 6,000元的優惠價。

雅詩蘭黛日夜年輕無敵膠原組1+1超值組也祭出4,000元有找甜甜價，適合保養控進行年末囤貨；其他明星大牌如Timberland服飾年終特降最低4折。東森購物網下單並選擇7-ELEVEN超商取貨服務，完成登記送中杯熱美式咖啡，限量2,000份，送完為止，是值得留意的小確幸。

momo雙12（圖／momo提供）

▲TOMMY HILFIGER官方旗艦館精選全男款品牌夾克、帽T、毛衣多款任選，雙12優惠價1,212元。（圖／momo提供）

瞄準雙12正慶將迎來一波集中爆發的商品需求，momo購物網推出多款限量特價品項，折扣涵蓋3C、精品美妝及保健品，「ANKER A2659 Prime 150W 四孔氮化鎵充電器」由原價2,990元下殺至1,490元、「LG A9K MAXLITE 濕拖無線吸塵器」大降價至11,912元；呼應跑趴、送禮與派對穿搭需求，美國休閒品牌TOMMY HILFIGER多款男士夾克、帽T、毛衣以1,212元甜價登場。

活動也祭出包括12/12限時滿額送頂呱呱、升級版驚喜箱3選1、滿額最高送$1,300，下單再抽「麗星郵輪2.0 探索星號」海景艙、「LUDEYA」微電流磁石美容儀等，為今年最後一波強檔衝刺。

蝦皮購物雙12推跨夜直播限時降價戰（圖／蝦皮購物提供）

▲蝦皮跨夜直播限時降價戰，Dyson極輕量乾濕洗地吸塵器第四小時優惠價9,999元。（圖／蝦皮購物提供）

蝦皮購物集結運動潮流、娛樂周邊與精品時尚等熱銷品牌，連續3天下殺6折起，12/12當天有機能服飾品牌VERVE特價外，12/13更有GD BIGBANG官方手燈鑰匙圈，粉絲絕對要把握機會入手，12/14壓軸登場的COACH經典LOGO托特包則是限時對折優惠。

若瞄準高單價家電與3C，可以關注跨夜直播限時降價戰，優惠爆品越晚越便宜，像是12/11推出原價21,900元的Dyson極輕量乾濕洗地吸塵器，直播第一小時優惠價12,112元、第二小時11,612元、第三小時11,111元、第四小時降到9,999元破盤價；12/12開搶vivo V50 6.77吋5G智慧型手機，祭出43折價9,111元。此外，除了12/13將推出全站大免運活動，12月每周周六都將加碼推出全站不限店無限次免運優惠。

Yahoo購物雙12推名店鍋物特輯（圖／Yahoo購物中心提供）

▲「嘉義林聰明」沙鍋菜2包（每包2100g），12/31前優惠價769元。（圖／Yahoo購物中心提供）

Yahoo購物雙12推名店鍋物特輯（圖／Yahoo購物中心提供）

▲「南縣區漁會 饗鮮味」龍虎斑菲力10片組（限時加贈1片），12/31前優惠價1,899元。（圖／Yahoo購物中心提供）

迎接冬季消費需求，Yahoo購物推出「名店鍋物特輯」，祭出各式湯底、鍋物、肉品、海鮮與熟食組合最低6折起，並公布「人氣火鍋湯底 Top 5」，冠軍霸主由「嘉義林聰明沙鍋菜」拿下，不僅湯底熱賣，相關泡麵商品也多次衝出亮眼成績，成為最具代表性的台灣味；知名眷村水餃名店「果貿吳媽家」以嚐鮮鍋物組緊追在後、「岡山一新帶皮羊肉爐」、「饗城羊肉爐」憑藉補冬美味口碑入榜，「隱鍋 麻辣雙饗組」則以麻香風味擠入前五，消費者清一色偏好台灣名店，展現強烈的傳統補冬商機。

即日起至12/14，Yahoo購物祭出「雙12年末狂歡季」，同步精選保暖家電限時下殺29折起，多款冬季寢具、居家用品、暖胃美食等都有優惠，全站最高15%回饋、每日雙時段滿額再送1,000購物金，12/12當日回饋最高上衝39%。

12/09 全台詐欺最新數據

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。

林依晨零台詞交流張孝全「靠書寫聲」對話　《深度安靜》上映日公開

廣徵打詐生力軍！桃園地檢署甄選檢察官助理　正取薪資至少5萬

情境模擬提升辨識力　關山分局打造「前端阻詐」新模式

部立桃園醫院奪6項醫療品質認證獎　打造大桃園全人照護新標竿

媚比琳XHELLO KITTY推最萌彩妝聯名 　超可愛雙面鏡、粉撲只送不賣！

習近平主持中央經濟工作會議　2026黨政機關要繼續堅持過「緊日子」

分析／藍委為基層軍人加薪案不惜擋總預算　回頭卻揮刀砍向助理

清潔隊員電鍋案的法學思辨　人性價值是否該以交易價值相繩？

崑山科大、砲訓部結盟！　簽署策略聯盟意向書打造營區在職專班新模式

統一布丁新推「翻轉雪糕」　超商開賣「聖誕造型蒸包」超萌

【拿生死狀衝現場！】游智彬鬧場險被車撞　王世堅一旁無言

