民生消費

【廣編】安永生活《台日友好應援月》整合旗下超市、餐飲與觀光　萬顆干貝大放送、日本旅客免費奉補、日本選物優惠同步展開

▲▼安永生活,台日友好,應援,超市,餐飲,觀光。（圖／業者提供）

▲安永生活整合旗下超市、餐飲與觀光，發起《台日友好應援月》活動。

圖、文／安永生活提供

安永生活響應台日友好情誼，整合旗下安永鮮物超市、餐飲品牌與觀光工廠安永心食館，自12月起至2026年1月31日盛大啟動《台日友好應援月》。本次活動核心為「萬顆干貝友日應援」，凡於安永鮮物門市單筆消費滿1,500元，即贈送生食級干貝2顆，預計將送出超過一萬顆。門市同步展開「日本選物應援」，嚴選日本生干貝、A5和牛及伴手禮推出優惠，並獨家開賣義美感謝高市早苗的「台日友好巧克力」，滿足年末送禮與年菜採買需求。

在餐飲方面，旗下MD創作料理、THE潤及銀角酒廠等多家餐廳共同響應，推出干貝加價購、點干貝送Highball，以及每週五「干貝買一送一」等驚喜優惠。餐廳更以「鮮味傳情」為主題，取「干蝦」諧音代表感謝，推出鰻魚丼、干蝦麵等寓意深遠的特色料理，讓民眾在聚餐中也能感受濃厚情誼。

此外，為展現跨國溫暖，凡持日本護照或往返機票之旅客，可獲贈安永鱸魚精補給元氣，並享安永心食館免費入館禮遇。館方也特別將免費入館資格擴大至穿著和服或持有日本機票的台灣民眾，並透過應援餅乾、DIY體驗與日本展售，打造全方位的友好交流場域。崇越集團副董事長賴杉桂表示，期盼透過飲食這項共同語言，將支持化為日常行動，讓消費者從採買到旅遊都能參與這份善意。

關鍵字：

安永生活台日友好應援超市餐飲觀光

