自費醫材風暴狂燒！醫師收到「緊急溝通」邀請信…阿中部長親主持

▲胸腔科醫師蘇一峰透露，收到緊急溝通會議邀請信。（圖／截自蘇一峰醫師臉書）



記者李佳蓉／採訪報導

健保署日前針對8大類醫材訂定差額收費上限，點燃醫界及網友們的怒火！總統蔡英文今（12）日也在臉書表示，已請行政院長蘇貞昌特別注意此事，並再與陳時中部長就各界意見與提醒進行研商，總統一聲令下，胸腔科醫師蘇一峰就透露已收到了「緊急溝通會議」邀請信。

蔡英文表示，健保自付差額醫材上限的事情，這幾天引起許多討論，她也收到不少醫療界朋友和病友的留言。12日早上，她已請蘇貞昌特別注意這件事，並再與陳時中部長就各界的意見與提醒進行研商。「好的政策，需要好的溝通」，她指出，政策規劃會影響很多人，正式實施前，政府團隊歡迎各界的建議，把方案調整到最好，「謝謝大家的意見與提醒，我們一定會更加努力」。

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▲總統蔡英文今天已請行政院長蘇貞昌特別注意這件事。（圖／記者林敬旻攝）

總統一聲令下，北市聯醫陽明院區胸腔內科醫師蘇一峰下午在個人臉書貼出由中央健康保險署醫審及藥材組所寄出的信件，邀請他在明天下午3點參加「保險對象自付差額類別之特殊材料8大類核定費用」溝通討論會，且主持人就是陳時中部長。

蘇一峰指出，此次自費醫材並沒有傷害到胸腔科，因為胸腔科並無自費醫材的問題，因此無法以自身的專業出發給建議，「請臉書朋友，尤其是醫界朋友提供專業的意見！小弟努力幫忙向上轉達！」他也謙虛地說，「小弟人微言輕硬着頭皮參加，醫界終局之戰我們一起努力，大家把專業分給我一些啊！」

受邀參與緊急溝通會議，蘇一峰向《ETtoday新聞雲》記者表示，「我相當認同政府想解決問題的決心，也希望能藉由這次開會討論出一個讓醫界能接受的做法，自己只是醫界一個Nobody，但能有機會幫醫界發聲會硬著頭皮上場，也感謝醫界許多朋友師長的支持，給予一峰許多有用的意見。」

健保署於9日宣布將幫8大類、共352項醫材訂定差額收費上限，預計8月生效，隔日蘇一峰就在臉書發文，「一個醫療材料常常需要研發10年，還要跟FDA搏鬥才能上市，過程花錢無數，自費使用者不佔健保資源，只是想自掏腰包享受更好的醫療，這樣有錯嗎？真不懂為何要砍？作秀做過頭了吧！結果只是把尖端醫療往外推，尖端醫療出走台灣，讓台灣醫療水準倒退20～30年。」