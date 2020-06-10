拔罐不到10分鐘！狂冒「密集粉紅水泡陣」　網驚喊：紅豆湯...原因揭曉

▲示意圖，與本文無關。（圖／ETtoday資料照）

記者周亭瑋／綜合報導

一名網友日前到中醫診所拔罐，怎料過程不到10分鐘，事後竟狂冒粉色水泡，讓他十分疑惑與害怕。雖然畫面驚悚，不過醫生表示，這種小水泡不必太擔心，若體積不大無須特別弄破，等它自然恢復即可。

苦主在「爆系知識家」發文求解，表示「拔完罐變這樣，有誰知道這是怎麼了？一推水泡。」只見泛紅的拔罐痕上，冒出20多顆大大小小的粉色水泡，看起來相當可怕，而原po也指出，當天拔罐時間不到10分鐘，也沒用火罐，「嚇死我了！」

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▲這是因為濕氣太重。（圖／翻攝自爆系知識家）

po文引來熱議，許多網友看完秒爆雞母皮，直呼「紅豆湯是嗎」、「密集恐懼症發作」、「我怎麼覺得像奶頭」；而不少內行人則回，「可能是拔罐時間太長，溫度太高，體內濕氣重，力道太大...這幾個因素」、「身體濕氣太重」、「這是體內濕氣太重+有傷，我以前也常常拔出水泡，拔出來舒服很多」。

事實上，類似情況時有所聞，中醫師賴睿昕就曾指出，這是「邪氣外出」的表現，水泡大小和數量直接反映體內痰飲水濕的情況，若水泡體積較小，便不須挑破，等它自然恢復，但如果體積較大，發泡後可以拿消毒針刺破，再塗抹紫雲膏、並以無菌紗布覆蓋。