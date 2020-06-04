中醫界嘆疫情期間未能使力　盼政府編列預算支應治療費用

▲立法院長游錫堃接見中醫師公會全國聯合會理事長柯富揚。（圖／記者屠惠剛攝）



記者林銘翰／台北報導

立法院游錫堃院長4日在立法院秘書長林志嘉、立法院顧問洪慈庸、立法院秘書處處長吳慧玲、科技部政務次長謝達斌及衛福部中醫藥司司長黃怡超等人的陪同下，接見中醫師公會全國聯合會理事長理事長柯富揚。柯富揚表示，他知道立法院是最接地氣、最傾聽民意的場所，中醫治療新冠肺炎具有成效，建議應可由政府編列預算支應相關治療費用，以符合民眾健康利益。

游錫堃致詞時提到，柯富揚曾寫信表示，在新冠肺炎肆虐全球之際，漢醫界在政府政策上面臨到許多問題，過去漢醫界不管是在醫療及保養各方面都有很大的貢獻，特別在SARS爆發時，也受到政府在政策上很大的支持，本次新冠肺炎更甚以往，卻沒有讓漢醫界能夠使得上力。

▲游錫堃接見中醫師公會全國聯合會理事長柯富揚。（圖／記者屠惠剛攝）



游錫堃建議，中醫師公會可以籌組法制小組做研究，例如聘請法律顧問或是律師志工，甚至可以成立法制小組，多提出法律修正案，商請立委在立法院提案。他指出，依照公督盟評鑑優良立委的標準，每一位立委在每一屆都要提40項法案，相當於一個會期要提出5項法案，相信立委們都相當樂意幫助大家修法提案。

游錫堃也說，有別於中國大陸稱作「中醫」、韓國稱作「韓醫」、越南稱作「東醫」；另一方面，來自中國大陸的藥稱作「北藥」，越南則稱作「南藥」，因此建議台灣也能經由修法正名為「漢醫」或「台灣醫學」。

黃怡超則表示，去年在立法院通過《中醫藥發展法》後，衛福部也有訂定中醫的五年發展計畫，無論是預算、法制或是中藥食品化等議題，衛福部都會持續改進，跟大家一起為台灣的傳統醫學努力。

▲游錫堃接見中醫師公會全國聯合會理事長柯富揚。（圖／記者屠惠剛攝）



游錫堃強調，希望將今天的會面當作一個溝通平台，未來不管在漢醫界的人才培養及各教育系統的發展，希望政府各部門能夠做的就應盡力去協助，幫助中醫師公會全國聯合會解決問題，就是幫助台灣人民的健康。

柯富揚表示，他知道立法院是最接地氣、最傾聽民意的場所，中醫治療新冠肺炎具有成效，建議應可由政府編列預算支應相關治療費用，以符合民眾健康利益。

柯富揚也提到，近期許多電視廣告常藉由中藥之名行使商業之實，造成藥食兩用的許多問題，因此需要政府嚴格把關藥食兩用之中藥開放門檻。他強調，台灣傳統醫藥相對很弱勢，希望藉由今天的會面，表達中醫師公會全國聯合會的心聲，爭取政府對中醫藥界的重視，對保障國民健康、提升醫療品質定有正面幫助。

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