中醫研究團隊找到新冠4藥方　張上淳曝「專家討論」結果！

▲中央流行疫情指揮中心專家小組召集人張上淳。（圖／記者李毓康攝）

記者趙于婷／台北報導

國內中醫研究團隊找出4種新冠肺炎治療藥方，中央流行疫情指揮中心專家小組召集人張上淳今（10）日也在記者會上回應，小組委員經過討論以後，覺得還沒看到足夠科學數據，希望還要多一點樣本數和證據，才會列入指引中。

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▲指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳表示，關於新冠肺炎治療是否納入中藥的4種藥方，已和小組討論過了。（圖／指揮中心提供）

台灣中醫研究團隊自今年4月3日起，已在數家設有中醫部的大型醫院，展開對新冠肺炎病人的中西醫合併治療，研究團隊發現， 中藥能阻斷新冠肺炎朝重症發展，並加速痊癒速度，同時減少復陽、重症後肺纖維化等併發症，同時緩解失眠、憂鬱、焦慮、腸胃及發燒等症狀。

國家中醫藥研究所所長蘇奕彰指出，沿用2003年SARS治療經驗，針對輕症、重症、微重症、緩解期等4時期訂定4種處方，平均8天～10天可改善病情。

針對中醫研究成果，張上淳說，在先前確實有人提出，國內也有病人使用過，也認為效果不錯，後來進入專家小組討論，經過報告和小組詢問，但小組討論後，覺得還沒看到足夠科學數據，在CDC本身建立的臨床，希望還是要有實驗證據，得到証明以後，才會列入指引，因為委員是用很嚴謹的方式來看待。

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