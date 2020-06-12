4歲娃自行離開幼兒園　大人瘋狂尋找…暖警沿途詢問平安送回家

▲屏東東港警分局興龍派出所警員葉峻豪、謝嘉勳二員，將童平安送回家 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣10日，有一名4歲女童獨自走起路上，警方接獲報案趕往了解，她看到警察就嚎啕大哭，原來她迷路，警方帶著她沿途詢問住戶，終於幫她找到家。

東港警分局興龍派出所警員葉峻豪、謝嘉勳二員，於10日10時許擔服巡邏勤務時，接獲民眾報案指一名女童獨自走在馬路上，未有家長在旁，疑似為走失孩童，警方隨即趕往了解。

員警在新園鄉南興路發現小女童，立即上前關心，她卻嚎啕大哭，警方先給零食安撫女童情緒，等她情緒平穩後，才告訴警方她姓郭，大概知道回家路線，隨後警方便陪同她沿線詢問附近住戶，最後在新園鄉龍頭路一帶時，她稱已到住家，剛好碰到她的祖父走出家門，看見家人後孫女平安回家，才破涕為笑，並將她帶至屋內休息。

女童阿公說，早上將孫女送至幼兒園讀書，後接獲幼兒園來電才知女童自行趁隙離開園內，正當大人遍尋不著焦急的時刻，警方將女童安全護送返家，才讓大家鬆一口氣，他也十分感謝警方與附近居民的協助，才能讓孫女安全返家。

東港警分局長劉清俊表示，同仁能夠在第一時間發揮警民合作的精神，讓女童與家人團聚，值得嘉許，同時也提醒民眾，須隨時注意孩童動向避免走失，若有任何需要協助的地方，警方一定會立馬趕往服務。

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