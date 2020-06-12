後疫情的警察節　屏檢內埔警披薩+POLO衫…小確幸

▲屏東內埔警分局慶祝察警察節，每人一件POLO衫，加上披薩 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

疫情稍緩，惟為了慶祝6月15日的警察節，屏東縣內埔警分局利用11日的主管會報時間，簡單而隆重的歡慶節日，除了人手1件POLO衫外，並訂購各單位比薩，讓各主管攜回與同仁分享，慶祝溫馨的警察節。

「警察法」在1953年6月15日公布施行，做為警察制度、組織、職權及教育的根本法典，後在1979經政府立法明訂為「警察節」。

警察平日工作在外，除了打擊犯罪外，也為交通順暢打拚及民眾服務，可說是與民眾接觸頻率最高的第一線公務人員。6月15日是屬於同仁自己節日的警察節，分局為體恤同仁勤忙之辛勞，特訂製所有分局同仁1人1件POLO衫，除表達分局的一片心意外，也冀望同仁在勤餘能多從事運動，注意保健，尤其最近天氣甚為炎熱，同仁穿上輕薄透氣的POLO衫，男警英姿煥發，女警神清氣爽。

另各派出所員警，都是外勤且年輕居多，採買比薩，由各主管攜回，都可以見到同仁驚喜的表情，是繁忙勤務中的小確幸。

分局長蔡耀順在會中感謝同仁在工作上的付出，勞苦功高，致上最高的敬意，也祝福分局同仁都能工作順利、身心愉快及家庭美滿，歡度這個屬於自己的節慶。

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