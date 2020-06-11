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小四女童傷勢曝光！背後遭高二男「狠開3血口」…父心痛嘆：覺得教育失敗

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記者陳雕文、黃彥傑、戴若涵／新北報導

新北市淡水區11日上午傳出校園喋血案！一名高二生經過附設小學部時，竟持料理長刀朝正在排隊量體溫的小四女童猛砍，在對方背部留下3處穿刺傷，接著自殘，當場遭師長、義工壓制。如今女童傷勢也曝光，只見她背後開了3道血淋淋的傷口，讓女童父親忍不住感嘆，「教育失敗」！

▲▼淡水女童傷勢曝光。（圖／家長提供）

▲淡水女童傷勢曝光。（圖／家長提供）

警方初步調查，發生喋血案的學校位於淡水區，該校除了高中部、國中部外，還有附設小學，但依照校規，高中生是禁止踏入小學校區。11日上午，男高中生行經小學校區門口處，見到女童正在排隊量測體溫，突然闖入，並抽出料理刀朝著不認識的女童猛刺，嚇得女童不斷發出尖叫；男高中生在逞凶後，還意圖持刀自殘，朝著自己的左手割下，一旁老師及義工見狀後趕忙上前壓制報警，並將2人送醫。

▲▼砍傷國小女童，淡水男高中生移送。（圖／記者黃彥傑攝）

▲砍傷國小女童，淡水男高中生遭移送。（圖／記者黃彥傑攝）

女童父親表示，目前刀傷已經縫合，但不清楚有沒有傷到內臟，仍在觀察中，針對這次事件，他感嘆，「當父母的覺得教育失敗」，市長、議員等人都有來關心，但針對教育、安全等問題，到底該如何處理，如今會擔心學校安全。

據了解，高中生個性很內向，從小到大都很在意外界對他的看法，也一直覺得有人在說他壞話，人際關係並不好，心情長期抑鬱，孰料，今日突然爆發，刀子是在10日就放進包包準備了。經複訊後，高二生已被送往士林地院少年法庭。

▲▼淡水男高中生刺傷國小女童，父親趕抵派出所陪同兒子偵訊，過程中還彎腰安撫、保護兒子。（圖／記者黃彥傑翻攝）

▲淡水男高中生刺傷國小女童，父親趕抵派出所陪同兒子偵訊，過程中還彎腰安撫、保護兒子。（圖／記者黃彥傑翻攝）

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