陳時中、沈榮津誰接副閣揆？蔡英文這樣回

記者蔣婕妤／台北報導

立法院數位國力促進會、經濟部與美國在台協會共同舉辦首屆「人才循環大聯盟（TCA）白皮書」公開發表會12日上午登場，總統蔡英文將現身致詞。蔡英文離場時，面對媒體追問外界關心的高雄市長補選以及行政院副院長誰接任等問題，全程微笑點頭不語。

韓國瑜以超過93萬票遭到罷免後，中選會12日將正式公告解職，行政院隨後也將正式宣布高雄代理市長人選，預計由前高市副市長楊明州擔任。行政院副院長陳其邁則預計在下週三17日辭去副閣揆，回到家鄉高雄全力投入補選戰，同時，外界也開始關注誰將接任副閣揆空缺。

蔡英文12日出席AIT活動，致詞結束要離場時，面對媒體接連追問，「副閣揆人選決定了嗎？」「副閣揆會是沈榮津或是陳時中部長嗎？」她全程微笑點頭，不過沒有回答問題就離場。

「人才循環大聯盟計畫」去年啟動，美國在台協會經過一年考察訪談台灣各界菁英，彙整政策建議，撰寫《人才循環大聯盟白皮書》，期透過公私部門協力合作，推動人才循環，培育台灣人才庫，打造台灣為國際人才中心。





▲總統蔡英文12日出席「人才循環大聯盟（TCA）白皮書」公開發表會。（圖／記者蔣婕妤攝）

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