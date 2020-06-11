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國歌法12日生效！香港女師允許學生唱「亂港歌曲」...董事會怒了不續約

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▲▼香港,反送中,反修例,國安法,港版國安法。（圖／路透社）

▲香港《國歌法》將於12日生效。（圖／路透社）

記者楊庭蒝／綜合報導

香港特首林鄭月娥11日正式簽署經立法會通過的《國歌法》，待12日刊憲公布後，即時正式生效。此前，香港香島中學傳出有一名藝術科教師，因為在校內表達自身的政治立場，更在校內音樂考試中，沒有禁止學生演奏「亂港歌曲」，因此受到學校董事會不續約的處分。

根據《東網》報導，校方在11日發出聲明，強調香島中學是傳統愛國學校，教導學生熱愛國家，認同自己是中國人，教師續約的其中一個考慮因素是能否貫徹學校辦學理念。

在《國歌法》即將通過之際，林鄭月娥提到，她期望市民自覺尊重國歌，為讓下一代了解國歌的歷史和精神，以及遵守國歌奏唱的禮儀，教育局會更新學與教資源，並以通告形式向學校發出指示，支援學校教導學生。

▲▼林鄭月娥赴京報告「港版國安法」。（圖／記者任以芳攝）

▲林鄭月娥赴京報告「港版國安法」。（圖／記者任以芳攝）

香島中學創立於1946年，於1991年轉為直接資助學校，是香港政府以促進優質的私立學校發展為目標，為學生和家長提供除非官立中學及資助學校以外的多元化選擇。

《大公報》也曾引用香港時事評論員周顯稱說發報導，指出有5所著名的「愛國學校」，分別是漢華、培僑、香島、福建和創知，教職員通常為香港教育工作者聯會的成員。

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