香港反送中1周年！示威者再湧入馬路　53人被捕含2區議員

▲許多香港市民參與6月9日一周年遊行。（圖／路透社）



記者劉亭／綜合報導

9日是香港反送中百萬人大遊行活動一周年，許多市民在網路號召下，中午及晚上再度上街遊行。香港警方也出動驅逐人群，全日下來53人涉非法集結等罪被逮捕。

綜合港媒報導，香港市民9日中午進行「7區聯合和和你Lunch」遊行後，晚間在中環進行「香港人抗爭一周年港島區大遊行」，沿途大叫「光復香港、時代革命」等口號，約千名示威者走出馬路。

防暴警多次舉旗向遊行者示警，之後數度發射胡椒噴劑及胡椒球槍，試圖驅散人群，示威者與記者都中標，之後警方陸續進行拘捕活動，並且帶走多人。

香港警方表示，大批示威者9日晚間於中環一帶聚集，不斷叫囂及多次堵塞馬路。自昨晚6時起，示威者先在遮打花園集結，他們無視路上正行駛的車輛，走出德輔道中、雪廠街等多條馬路，以雜物堵塞行車線。警方多次作出驅散及執法行動，要求人群返回行人路。

發言人又指出，經過多輪驅散後，有示威者依然拒絕聽從警方指示，在警察離開現場後，再度走出多條馬路堵塞行車線。警方遂作出驅散行動，使用最低所需武力，包括使用胡椒球槍及胡椒噴劑以制止相關違法行為。

截至今日凌晨，警方在中環一帶共拘捕53人，包括36男17女，涉嫌參與非法集結及參與未經批准集結等。據了解，當中包括元朗區區議員林進及伍健偉。

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