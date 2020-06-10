反送中運動滿1年　港府透露：共花了6,625萬港元維修被破壞公物

▲反送中運動屆滿一年。（圖／路透，下同）



記者邱茀濱／綜合報導

「反送中」運動已屆滿一週年，港府今（10）日統計稱，從去年6月到今年5月期間，已經花費6,625萬港元（約新台幣2.5億元）修復被破壞的公物，包括740組交通號誌、177組監視器、1320個垃圾桶、130個回收箱、約60公里欄杆和約22,000平方米行人路磚等。

綜合港媒報導，香港運輸及房屋局局長陳帆10日以書面回覆立法會議員陳克勤的提問，指出自去年6月至今年5月期間，至少有177組在政府設施及公共地方的監視器遭破壞，需花157萬港元維修，各部門會視情況採用較為堅固的物料來加強防護；還有1320個垃圾桶及130個可循環再造廢物回收箱遭示威者破壞，維修費則需要168萬港元。

其實，修費花費最大的是交通號誌，陳帆表示，這一年來共有740組交通號誌遭受不同程度破壞，包括被切斷線路、燈頭被塗污，部分交通燈組件或控制器被損毀或焚毀，因此需要花費4,000萬港元修復，日後路政署也會為部分交通號誌加裝保護網。

另外，還有約60公里的欄杆被拆除，初步估算維修費約達1,500萬港元；約22,000平方米行人路路磚被拔起，目前所有行人路面皆已修復，耗費約800萬港元。據悉，路政署已在被拆除欄杆位置臨時系上膠鏈以提示道路使用者，正陸續復修欄杆，並改良欄杆設計，包括加固銜接令其更為穩固。

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