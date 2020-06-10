港保安局長控美台鼓動抗爭！陸委會稱「不會介入」　盼港府理性與市民溝通

▲香港局勢仍未平息。（圖／路透社）



記者邱茀濱／綜合報導

香港保安局局長李家超接受《南華早報》訪問時指出，指控美國和台灣介入香港抗爭，在背後煽動反政府運動。對此，陸委會表示，香港的民主一直都是國際社會關切的議題，我政府也已多次表達對相關發展的關心，但強調不會介入。

在《南華早報》刊出的專訪，李家超指控美台在背後煽動香港抗爭，鼓動民眾上街進行反政府暴動，但卻沒透露美台是否涉及資助示威者。

據《中央社》報導，陸委會今（10）日晚間對此回覆稱，香港的民主自由，向來是國際社會關切的議題，台灣也不例外；而支持港人爭取民主人權與法制等普世價值，也是應有之義，「政府也已經多次強調對相關發展的關心，但不會介入」。

針對李家超的言論，陸委會表示遺憾，並給予鄭重澄清，指出若一昧將香港不穩定的局勢，歸咎於外部勢力，那根本無助於解決問題，盼望相關方面切勿一再卸責、亂貼標籤，多與港民理性溝通，這才是化解當前僵局的正道。

值得注意的是，李家超受訪時還透露，警方將設立新部門執行「港版國安法」，由警務處長鄧炳強領導，負責收集情報、調查及培訓人員，未來並考慮加入其它紀律部隊的成員。但他並未透露新部門將如何與有關機構合作，但提到澳門的經驗可以是一個參考。

反修例風波滿一周年，李家超表示，不後悔去年推動修訂逃犯條例，認為出發點是為了公義，若時光能夠倒流，他仍會推動修例。

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