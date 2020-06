美議員反送中周年發聲「與香港人民站一起」：北京、港府應撤回侵犯自由的措施

▲反送中運動滿一周年。(圖/路透社)

文/中央社記者徐薇婷華盛頓9日專電

香港「反送中」運動屆滿一週年,美國國會及行政部門中國問題委員會今天再次重申,美國與香港人民站在一起,並呼籲中國、香港政府撤回任何會損害港人民主自由、自治的措施。

去年6月9日,在香港民間人權陣線發起下,首次有百萬民眾上街抗議港府送中惡法,為「反送中」運動正式拉開序幕。在運動滿週年不久前,中國13屆全國人大代表會議5月28日通過備受爭議的「港版國安法」授權案,加深外界對香港「一國兩制」恐急速崩解的擔憂。

美國國會及行政部門中國問題委員會(CECC)今天推文表示,一年前的今天,百萬香港人走上街頭,抗議逃犯條例修訂草案。

A year ago today, one million #HongKongers protested a controversial extradition bill. The Chairs stand with the HK people and call on the #Chinese & HK govt’s to withdraw measures endangering the democratic freedoms and autonomy guaranteed to the people of #HongKong. pic.twitter.com/r9eQoTfNvg