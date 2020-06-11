蘇嘉全、蔡其昌、盧秀燕參與大甲媽祖遶境　深夜11時起駕

▲媽祖遶境。（圖／ETtoday資料照）



記者陶本和／台北報導

台中大甲鎮瀾宮日前擲筊請示媽祖後火速獲得「聖杯」，於11日深夜11時起駕。目前敲定總統府秘書長蘇嘉全、立法院副院長蔡其昌將參與，並一起扶轎走一小段。

由於今年受到新冠肺炎疫情的影響，大甲媽祖遶境先前暫時取消，但近日擲筊請示媽祖後火速獲得「聖杯」，並敲定於11日深夜11時起駕。

不過，總統蔡英文、行政院長蘇貞昌、副院長陳其邁等人今年都不會參與，而是由過去在擔任立法院長期間連4年都參與的蘇嘉全，以總統府秘書長身份出席，屆時將與台中市長盧秀燕一起扶轎。

▼媽祖遶境。（圖／ETtoday資料照）



另外，值得注意的是，立法院副院長蔡其昌長期在台中深耕，也會與台中市副市長陳子敬 一起請媽祖上神轎，並進行頭香、貳香、參香和贊香等，最後於吉時起駕。

依照時程規劃，下午3時舉行遶境進香「祈安典禮」，4時30分單位送駕、5時00分會進行遶境進香「上轎典禮」，接著各委員會進行頭香、貳香、參香和贊香，最後預計深夜11時起駕。

▲北港朝天宮迎媽祖遶境活動是台灣重要民間信仰慶典，自清代盛行迄今。（資料照／記者王兆麟翻攝）

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