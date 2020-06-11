阿拉比卡G1精品級咖啡豆　東森購物限時開賣獨家下殺1折

▲頂級DISCOVER COFFEE醇品金杯精品咖啡豆，推出現時限量「送禮專案組」，每組5包，限時限量下殺2,580元。（圖／東森購物提供）

記者洪菱鞠／台北報導

東森購物年中慶熱烈開跑，加上端午節提即將到來，特別引進頂級DISCOVER COFFEE醇品金杯精品咖啡豆，並推出現時限量組合搶攻送禮商機，6/12（五）00:10將於東森購物CH 47強勢開賣，原價高達20,000元獨家下殺1折，2,580元就能入手，在家輕鬆享受頂級咖啡饗宴。

台灣黑金商機蓬勃，根據國際咖啡組織（ICO）調查，台灣民眾平均每人每年約飲用131杯咖啡，總計每年約喝掉28.5億杯咖啡。咖啡市場每年以20%的速度擴張，根據東森購物觀察，消費市場本以即溶式咖啡為大宗，近年隨著手沖咖啡風潮興起，咖啡豆市場也逐年攀升，享受DIY手沖咖啡的文青感，將咖啡風味釋放到淋漓盡致。

看準龐大黑金市場商機，東森購物推出DISCOVER COFFEE醇品金杯精品咖啡豆，嚴選1,600公尺以上阿拉比卡G1等級精品級生豆，產量十分罕見珍稀，是行家饕客指定必喝款，不僅採取工序十分繁複細緻的直火「分豆烘培法」之外，「醇品金杯」更必須嚴選哥倫比亞、印尼、巴西、衣索匹亞這4個產區的生豆，經由烘豆師獨家的配豆及烘焙度，精心調配。

東森購物指出，DISCOVER COFFEE 醇品金杯精品咖啡豆呈現獨特香醇風味，保證新鮮烘培、由超過35年經驗的咖啡烘培師精心調配，並經過國際精品咖啡師（SCA CSP Barista）以及美國SCAA Q grader 咖啡品質鑑定師專業認證。

瞄準咖啡一族，東森購物限時限量發售「醇品金杯精品咖啡豆送禮專案組」，每組含3包醇品金杯精品級咖啡豆與2包典藏金杯精品級咖啡豆，共計5包，市價20,000元，東森價下殺僅2,580元，搭配年中慶活動，會員另可用199元超值價加購年中慶專屬刮刮卡，樂享好禮二重奏，將有機會把現代汽車 Hyundai Elantra輕鬆開回家。