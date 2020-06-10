台中夢想家青年隊成軍　盧秀燕：讓孩子盡情追求籃球夢

▲▼盧秀燕主持「台中夢想家青年隊成軍」典禮，協助孩子追致力藍球夢。（圖／台中市政府提供）

記者鄧木卿／台中報導

台中市政府積極培育在地籃球員，市長盧秀燕10日宣布成立「台中市夢想家青年隊」，將朝「市民球隊」方向營運，6月19日、20日將選拔球員，盧秀燕表示，籃球在青少年最喜歡的運動中名列前茅，市府會全力將籃球運動向下扎根、向上發展，讓孩子盡情追求籃球夢。

市政府下午舉行「台中市夢想家青年隊成軍記者會」，盧秀燕表示，市府與職業籃球隊「寶島夢想家」合作成立「台中市夢想家青年隊」，讓中彰投小朋友有機會加入球隊，未來更有機會參與國內外比賽，全力幫助孩子們追逐夢想。

盧說，為了提供選手良好運動環境，硬體方面，市府正積極興建戶外風雨籃球場，巨蛋也正規劃中，未來可做為練習、比賽場地；軟體方面，會舉辦相關活動及賽事，全力支持體育班經費與師資，打造台中成為酷城市。

寶島夢想家董事長張承中表示，盧市長相當支持籃球及體育，希望和市府一起合作推廣籃球，並走入基層、鼓勵年輕球員，更歡迎中彰投球員加入「台中市夢想家青年隊」，球隊會提供打球及實習機會，深入培養運動人才。

運動局長李昱叡表示，籃球運動在我國是非常熱門且受歡迎的運動項目，包括大智國小、東興國小、神岡國中、青年高中、后綜高中及東山高中等，都有陣容堅強的學生籃球隊，「台中市夢想家青年隊」的成立，將提供年輕球員更多選擇，幫助他們接軌運動生涯、築夢踏實。

運動局表示，「台中市夢想家青年隊」選拔賽將於6月19日、20日，在文心森林公園旁惠中戶外球場舉行，包括寶島夢想家年輕球員王柏智、紀松佑、UBA Final MVP林俊吉，及中部UBA甲級球員如蘇文儒、白曜誠、邱子軒，與東山高中畢業的林信寬等選手參與選拔。

出席「台中市夢想家青年隊」成軍記者會，除了盧秀燕、李昱叡和張承中之外，寶島夢想家領隊陳建州、台中市夢想家青年隊領隊詹正興、中華民國籃球協會副秘書長李雲翔、展逸公司董事長張憲銘、台中市籃球委員會總幹事楊福智及副總幹事王志銘等人也到場。

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