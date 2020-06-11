柯文哲槓民進黨　徐弘庭建議做汙點證人：公開民進黨骯髒手段

▲柯文哲。（圖／記者李毓康攝）

記者陳家祥／台北報導

台北市長柯文哲近來再度和民進黨槓上，10日在臉書狂轟，指民進黨把不同意見者都打成檳榔、叉燒包，黨同伐異、非我族類從不手軟，只要不同調就是破壞團結、中共同路人，還說民進黨大肆採購媒體，甚至有側翼粉專。11日總質詢時，議員徐弘庭指出，柯文哲非常清楚民進黨做了什麼，最有資格做「中華民國政治史的汙點證人」，建議開誠布公把民進黨的骯髒手段公開。

徐弘庭說，如果柯文哲要代表在野力量最有資格，現在正在執政、正在野蠻、正在一黨獨大的政黨，過去是你的盟友，非常清楚在什麼時間點會做什麼事情，「所以最有資格做中華民國政治史汙點證人的，不就是你柯文哲嗎？」

「但是你每次談這些問題的時候都是點到為止。」徐弘庭說，奉勸市長，整個國家要平衡，在野確實要合作，在也要合作，開誠布公把所有過去你認為跟他們合作他們做錯的事情、骯髒手段，講清楚說明白給中華民國國民聽，這樣做才有可能突破你昨天講的媒體壟斷。

而徐弘庭也問到，6月21日要去嘉義市政交流，柯文哲想操作在野大聯盟，但要注意自己身分是台北市長，若是要振興，台北市面臨疫情重大衝擊，去嘉義後，台北市問題解決了嗎？柯文哲解釋，去嘉義是市政交流，每年都要進行一定次數的市政交流，1個月前就講好，且嘉義這次的日環蝕活動很多是台北天文館協助的。