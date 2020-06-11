柯文哲站身旁！黃韻玲首度被質詢　宣布「台北流行音樂中心9/5開幕」

▲北流董事長黃韻玲與柯文哲同台答詢。（圖／記者李毓康攝）

記者楊亞璇／台北報導

台北流行音樂中心原訂今年3月滿載測試，並在6月份開幕，但卻因為疫情延至9月開幕。台北市議會11日進行市政總質詢，知名音樂人、北流中心董事長黃韻玲首次站在市長柯文哲旁答詢，她宣布台北流行音樂中心9月5日開幕，不過開幕歌手還在協調中，盡快在7月公佈名單，只見她答詢時謹慎小心，略顯生澀，還要議員多包涵。

國民黨議員王欣儀問到，接受北流董事長心得？黃韻玲表示，從四月到現在學習當中，她很謝謝這段時間可以在這裡做服務，相信音樂產業有很人知道怎麼推動，只是大家沒辦法聚集在一起，她是一個管道，希望做好溝通，讓大家力量結合，也扶植年輕的一輩，真的是為了未來的音樂產業，希望竭盡一切推動流行音樂，也結合地方發展。

由於北流擬定在6月開幕，因為疫情延到9月份，王欣儀好奇開幕時間以及活動形式？黃韻玲答稱，今年1月份文化局找到執行團隊，與文化局都在合作當中，北流8月份會有滿載測試，9月5日開館，「但是因為疫情關係，所有歌手檔期換來換去，與主辦單位協調中，會盡快在7月公佈名單」。黃韻玲說，希望連結不同音樂世代、音樂呈現，希望介紹場館如何使用給歌手、音樂團體。

王欣儀詢問，表演廳最多容納多少人？黃韻玲搖滾區站席1800，總共5千人。王欣儀接著問，北流離捷運站有一段距離，請問到昆陽站要多久？黃韻玲表示，大概要7分鐘，但王欣儀說，大概要10分鐘。對於汽機車停車格有多少？黃韻玲回應，200多個。

不過，王欣儀指出，她調來資料是700多個，還多出500個，如果200個會更慘，她擔心未來周邊巷弄亂停車，造成壅塞問題，詢問配套措施？黃韻玲強調，有拜會各單位，希望解決停車問題，希望宣導利用大眾運輸工具，盼大家多利用大眾運輸工具。王欣儀表示，希望有相關接駁等配套，並要求公安問題做好。最後黃韻玲說，「謝謝議座，如果有回答不對的地方，請多包涵，因為還在學習，謝謝」。

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