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2022台北市長誰接班？柯文哲：會給更多人機會學習

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▲▼台北市議會市政總質詢,柯文哲,黃珊珊。（圖／記者李毓康攝）

▲台北市長柯文哲、副市長黃珊珊。（圖／記者李毓康攝）

記者陳家祥／台北報導

台北市長柯文哲順利挺過2018九合一大選連任後，下一步瞄準2024總統大位，2022年如何布局台北市長、怎麼延續「白色力量」在首都的執政，成了大問題。台北市議員闕枚莎11日問到黃珊珊、陳時中、鄭麗君、蔣萬安甚至韓國瑜，誰能當台北市長？柯文哲直言，世事難料，「有機會的人都要開始慢慢學習」。

柯文哲11日繼續到議會接受市政總質詢。國民黨議員闕枚莎點名蔣萬安、黃珊珊陳時中、鄭麗君甚至近來被罷免的韓國瑜，這些人選，看法如何？2022誰最有機會入主台北市？

柯文哲說，世事難料，最後還是台北市民決定，但是從2016、2018到2020，台灣政治版圖變動太快，出現極端政治、極端社會，現在要預測很難。但柯說，「有機會的人都要慢慢學習」。

柯文哲表示，以做過5年半台北市長的人，從當年前總統李登輝跟他講的故事，要當台北市長或政府高階職位要循序漸進。闕枚莎問到，是否期待黃珊珊入主北市府？柯說，就是給每個人學習的機會，他們要很認真去學習。

闕枚莎追問，所有認真學習的人都有機會？柯文哲說，「會給更多人機會學習」；闕接著問，難道不希望以無黨籍或民眾黨身分的黃珊珊參選？柯文哲回說，難道要像雍正王朝一樣「掛上正大光明？」

闕枚莎再問，若2022心目中的人選沒有當選台北市長，是否就不會參選2024總統？柯文哲說，人生活在世界上往目標前進，有時順風、有時逆風，「但不要忘了一件事，柯文哲騎過一日雙塔，那是怪胎，要有強大的意志力才能完成」。

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